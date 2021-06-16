Исходный код технологии World Wide Web выставлен на аукцион в качестве NFT-токена

Тим Бернерс-Ли, создатель WWW, установил стартовую цену в размере $1000.

Все мы видим в адресной строке браузера перед названием сайта три заветные буквы — WWW. Эта аббревиатура расшифровывается как World Wide Web (Всемирная паутина) и создал ее профессор Тим Бернерс-Ли. Так вот, на днях стало известно, что он намерен продать на аукционе Sothebyʼs исходный код данной технологии, написанный им в 90-х годах.

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Передает издание forbes.ru.

Что такое World Wide Web?

World Wide Web — система, дающая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, которые, в свою очередь, подключены к Интернету. Всемирная паутина включает сотни миллионов веб-серверов, на которых располагаются гипертекстовые документы, то есть веб-страницы. Если объединить несколько веб-страниц тематикой, дизайном, ссылками, располагающимися на одном и том же сервере, то получится сайт. А чтобы на сайт зайти, понадобится специальное приложение — браузер.

Стоит отметить, что благодаря World Wide Web, Интернет получил широкое распространение. Однако это не одно и тоже. Интернет — лишь часть Всемирной паутины, состоящей из огромного количества программ, называемых веб-серверами. Чтобы программы заработали, необходим протокол передачи данных — HTTP. Алгоритм таков: программа получает по сети HTTP-запрос на конкретный веб-ресурс, находит нужный файл на локальном жестком диске и передает его по сети запросившему компьютеру. Этот процесс мы видим ежедневно в браузере, когда вбиваем адрес сайта или переходим по ссылкам. Зайдя на какой-либо сайт, мы видим информацию. Она записана в виде гипертекста, созданного при помощи языка HTML (англ. HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста) и оформлена в отдельные HTML-файлы, которыми могут служить, к примеру, страницы сайта.

Все это — дело рук одного человека — ученого Тима Бернерса-Ли.

[ + – ] Тим Бернерс-Ли - создатель Всемирной паутины

Кто такой Тим Бернерс-Ли?

Тим родился в Лондоне (Великобритания) в семье математиков Конуэя Бернерса-Ли и Мэри Ли Вудс, которые, кстати, были создателями одного из первых компьютеров "Марк I". Тим окончил Оксфордский университет, после чего разрабатывал системы распределенных транзакций и программами для принтеров, работа над которыми привела к тому, что он сделал что-то наподобие многозадачной операционной системы. Развивая ее, он написал программу для обмена документов Enquire, которая позже легла в основу Всемирной паутины. Несколько лет спустя, работая в CERN, он усовершенствовал Enquire, предложив масштабировать ее до глобальных размеров. И теперь она известна нам как Всемирная паутина. При чем первые спецификации, предложенные в 1993 году, — URI, HTTP и HTML, — до сих пор остаются неотъемлимой ее частью.

С 1994 года Тим возглавляет созданный им Консорциум Всемирной паутины при Лаборатории информатики MIT, является профессором Саутгемптонского университета и главной Института открытых данных в Великобритании.

Код WWW — на продажу

Согласно сообщениям СМИ, торговаться будут файлы, где записаны 10 тыс. строк кода, и инструкция для пользователей. Есть тут и арт-составляющая, ведь Бернерс-Ли — еще и бакалавр искусств. К файлам прикреплен анимационный 30-минуный ролик, демонстрирующий процесс написания кода. Также в комплекте есть автограф автора, его письмо, в котором он рассказывает о создании технологии и статическое изображение кода. Все это сделано для того, чтобы продать лот в виде NFT, что дает железобетонную гарантию подлинности будущему владельцу. Кстати, Бернерс-Ли назвал применение невзаимозаменяемых токенов "идеальным способом упаковать истоки сети".

Аукцион состоится с 23 по 30 июня. Стартовая цена лота — $1000.

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