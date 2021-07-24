Денежный кит: 12-летний мальчик заработал более $160 тыс на продаже 8-битных NFT

Подросток создал 3350 токенов, которые принесли ему 80 Ethereum менее, чем за девять часов. Ребенок до сих пор получает процент от продаж.

12-летний Беньямин Ахмед из пригорода Лондона заработал более $160 тысяч, продав коллекцию 8-битных изображений NFT. Об этом пишет издание Decrypt.

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Мальчик создал коллекцию из 3350 токенов под названием "Странные Киты" (Weird Whales), использовав бесплатное стоковое изображение. Токены стали вирусными, и Ахмед заработал 80 криптомонет Ethereum примерно за девять часов. Каждое изображение кита имеет несколько отличительных черт, некоторые из которых более редкие, а потому ценятся выше прочих. 1205-ю картинку RaritySniper.com признал восьмой по редкости в коллекции, благодаря чему ее купили на вторичном рынке за $6 тысяч долларов. Заработанную криптовалюту британец решил сохранить и не обменивать.

[ + – ] Редкие NFT Weird Whales Биньямина Ахмеда Фото: Twitter

"Я также заработал немного денег на гонорарах за OpenSea Каждый раз, когда кто-то покупает кита, я получаю 2,5% от суммы, за которую он продан", — отметил юный айтишник.

Отец мальчика, Имран, работает веб-разработчиком в одной из компаний, именно он познакомил Беньямина и его брата с HTML и CSS в возрасте около 5-6 лет. До недавнего времени ребята оттачивали свои навыки на онлайн-платформе кодирования под названием Codewars. Со временем Беньямин нашел новое увлечение в виде NFT-токенов, вдохновившись работами CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club.

"Я заинтересовался пространством NFT, потому что изначально я думал, что это круто как достижение в онлайне", — рассказал автор.

Он занялся созданием коллекции Weird Whales началась, когда разработчик другого проекта NFT под названием Boring Bananas прислал аннотированный скрипт Python с шаблоном для создания собственных многоуровневых изображений. Отец объяснил Беньямину, как подключать новые ресурсы.

"Я сказал ему: "Слушай, тебе нужно заменить имена переменных здесь, так что там, где у них бананы, фон и прочее, тебе нужно заменить их своими", — поделился Имран.

NFT — это своеобразный криптотокен, который можно прикрепить к файлам в Интернете и продать в качестве доказательства права собственности. Их придумали давно, но только за последние полгода явление приобрело широкую популярность. Для примера, в марте цифровой художник Beeple продал NFT за 69 миллионов долларов — эта новость попала первую полосу Wall Street Journal.

Ранее писали, что NFT-портрет робота Sophia продали с аукциона за $688 тыс. Интересно, что робот смогла самостоятельно создать MP4-ролик и добавить к нему сигнатуру для подтверждения своего авторства.

Недавно украинская певица Тина Кароль выставила на NFT-аукционе отпечаток своего пальца. Она поддержала новый вид искусства в рамках своего проекта "Молодая кровь" — музыкального альбома, куда попадут треки в дуэте с молодыми артистами.

Рынок NFT за первые шесть месяцев 2021 года вырос до $2,5 миллиардов. Для сравнения, в первой половине 2020-го объем продаж составил всего $13,7 млн.