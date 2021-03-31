Цифровое золото: NFT-портрет робота Sophia продали с аукциона за $688 тыс.

При создании произведения диджитал-искусства была использована технология NFT.

Некто под ником Crypto888crypto приобрел на аукционе арт-объект, созданный роботом Sophia, за $688 888. Данный файл располагает блокчейн-сигнатурой NFT, гарантирующей уникальность файла и защищающей его от подделок. После сделки обладатель арт-объекта выразил роботу свою благодарность в Twitter и получил комплименты в ответ.

Об этом сообщает издание newatlas.com.

Робот Sophia самостоятельно смогла создать 12-секундный ролик в формате MP4 и привязать к файлу NFT-сигнатуру в подтверждение подлинности своего авторства. Данный объект был выставлен на онлайн-аукцион и приобретен пользователем под ником Crypto888crypto за $688 888. Свою личность покупатель не раскрыл, однако позже написал роботу в Twitter: "У меня мурашки по коже" и получил комплиментарный ответ.

[ + – ] Переписка Crypto888crypto с роботом Sophia

При создании шедевра, роботом была использована нейронная сеть и цифровая работа итальянского художника Андреа Боначето. В ролике демонстрируется процесс трансформации исходной картинки в творчество алгоритма и представлен полноформатный финальный результат.

Что такое NFT?

Аббревиатура NFT расшифровывается, как Non Fungible Token — невзаимозаменяемый токен. Благодаря данной технологии, каждый созданный с ее помощью токен — уникален, иными словами, подделать ни один токен невозможно, разделить или заменить — тоже. При помощи невзаимозаменяемых токенов диджитал-артисты, к примеру, могут закрепить свои права на арт-объекты. Также технологией могут воспользоваться разработчики ПО, мобильных приложений и пр. Также невзаимозаменяемые токены используют для подтверждения владения виртуальными активами, при регистрации доменных имен, в сфере недвижимости.

[ + – ] Робот Sophia в процессе создания диджитал-шедевра Фото: Hanson Robotics

NFT была создана "в пику" блокчейну, где все токены взаимозаменяемы и равноценны. работает NFT на основе смарт-контрактов Ethereum. За все время существования NFT (с 2017 года) было продано 5,35 млн токенов.

Начиная с февраля 2021 года, невзаимозаменяемые токены активно используют в сфере искусства. Например, диджей 3LAU стал первым музыкантом, который токенизировал собственный альбом и продал его ограниченным тиражом. В итоге, ему удалось заработать $11,6 млн. Певица Граймс, девушка Илона Маска, продала четыре рисунка, созданнх в соавторстве с ее братом, и привязанные к ним 400 NFT-токенов. Торги шли недолго — за 20 минут Граймс выручила $5,8 млн.

[ + – ] Робот Sophia на пресс-конференции в Киеве

Кто такая робот Sophia?

Sophia — это разработка компании Hanson Robotics. Впервые она была явлена миру в 2016 году. А уже в 2017-ом она стала первым роботом в мире, получившим гражданство. Интересно, чот гражданство предоставили не США, а Саудовская Аравия. На данный момент Sophia активно сотрудничает с компанией Immervision, работающую над созданием системы компьютерного зрения panomorphEYE. предназначенного для роботов. Разработчики утверждают, что panomorphEYE способна с высокой точностью имитировать работу коры головного мозга человека, обрабатывая изображения получаемые с трёх сверхширокоугольных камер.

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