Цифрове золото: NFT-портрет робота Sophia продали з аукціону за $ 688 тис.

При створенні витвору діджитал-мистецтва була використана технологія NFT.

Хтось під ніком Crypto888crypto придбав на аукціоні арт-об'єкт, створений роботом Sophia, за $ 688 888. Цей файл має блокчейн-сигнатуру NFT, що гарантує унікальність файлу і захищає його від підробок. Після операції володар арт-об'єкта виклав свою роботу у Twitter і отримав компліменти у відповідь.

Про це повідомляє видання newatlas.com.

Робот Sophia самостійно змогла створити 12-секундний ролик у форматі MP4 і прив'язати до файлу NFT-сигнатуру на підтвердження справжності свого авторства. Цей об'єкт був виставлений на онлайн-аукціон і придбаний користувачем під ніком Crypto888crypto за $ 688 888. Свою особистість покупець не розкрив, проте пізніше написав у Twitter: "У мене мурашки по шкірі" і отримав комплементарні відповіді.

[ + – ] Переписка Crypto888crypto з роботом Sophia

При створенні шедевру, роботом була використана нейронна мережа та цифрова робота італійського художника Андреа Боначето. У ролику демонструється процес трансформації вихідної картинки в алгоритм і представлений повноформатний фінальний результат.

Що таке NFT?

Абревіатура NFT розшифровується, як Non Fungible Token — невзаємозамінний токен. Завдяки цій технології, кожен створений з її допомогою токен — унікальний, іншими словами, підробити жоден токен неможливо, розділити або замінити — теж. За допомогою невзаємозамінних токенів діджитал-артисти, наприклад, можуть закріпити свої права на арт-об'єкти. Також технологією можуть скористатися розробники ПЗ, мобільних додатків тощо. Також невзаємозамінні токени використовують для підтвердження володіння віртуальними активами, при реєстрації доменних імен, у сфері нерухомості.

[ + – ] Робот Sophia в процесі створення діджитал-шедевру Фото: Hanson Robotics

NFT була створена "в піку" блокчейну, де всі токени взаємозамінні і рівноцінні. Працює NFT на основі смарт-контрактів Ethereum. За весь час існування NFT (з 2017 року) було продано 5,35 млн токенів.

Починаючи з лютого 2021 року, невзаємозамінні токени активно використовують у сфері мистецтва. Наприклад, діджей 3LAU став першим музикантом, який токенізував власний альбом і продав його обмеженим тиражем. У підсумку йому вдалося заробити $ 11,6 млн. Співачка Граймс, дівчина Ілона Маска, продала чотири малюнки, створених у співавторстві з її братом, і прив'язані до них 400 NFT-токенів. Торги йшли недовго — за 20 хвилин Граймс вилучила $ 5,8 млн.

[ + – ] Робот Sophia на пресконференції в Києві

Хто така робот Sophia?

Sophia — це розробка компанії Hanson Robotics. Уперше вона була явлена світу у 2016 році. А вже у 2017-му вона стала першим роботом у світі, що отримав громадянство. Цікаво, що громадянство надали не США, а Саудівська Аравія. Наразі Sophia активно співпрацює з компанією Immervision, що працює над створенням системи комп'ютерного зору panomorphEYE, призначеного для роботів. Розробники стверджують, що panomorphEYE здатна з високою точністю імітувати роботу кори головного мозку людини, обробляючи зображення, отримані з трьох надширококутних камер.

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