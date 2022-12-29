Біткоїн зникне, блокчейн залишиться: що чекає на криптовалюту в майбутньому

Колись Біткоїн мав можливість стати цифровим механізмом для захисту від ризиків, але досі він не реалізував цей потенціал.

Related video

Найпопулярнішій криптовалюті, можливо і не загрожує крах, можливо, біткоїн не повторить долю Luna, однак його марність зможе зіграти з ним злий жарт і в нього просто припинять інвестувати, розмірковують журналісти interestingengineering.com.

У своїй редакційній статті ЗМІ приділяє увагу майбутньому BTC. Журналісти висловлюють побоювання, що криптовалюта може почати сприйматися холдерами як тягар. Особливо якщо на ринку з'являтимуться активно використовувані токени для купівлі/продажу чогось. У цьому плані Біткоїн, як золото, просто лежить у сейфі і чекає свого часу, поки люди активно використовують фіатні валюти, вкладаючи їх у банки та отримуючи відсотки, купуючи чи продаючи товари. І якщо золото довело свою ліквідність, то у криптовалют із цим великі проблеми.

Ще однією причиною відмови від BTC може стати енерговитратний майнінг. Криптовалюта вже неодноразово критикувалась за те, що на її видобуток витрачається дуже багато електроенергії. Видобуток, що спирається на технологію Proof-of-Work (PoW), викликає масу негативу, як у екологів, так і у шанувальників алгоритму Proof-of-Stake (PoS). За словами Віталіка Бутерина, PoS зробить роботу системи Ethereum у 7000 разів ефективнішою за майнінг. PoS працює таким чином, що сформувати черговий блок блокчейну можуть тільки власники тієї криптовалюти, яка формується за рахунок цього блокчейну. Тут важлива не потужність устаткування, а кількість токенів на балансі. Більше блоків формує той, хто має більше токенів. У статті зазначається, що, швидше за все, біткоїн не перейде на PoS, що стане причиною втрати популярності.

"Колись у Біткоїна була можливість стати цифровим механізмом для захисту від ризиків, подібно до золота, але досі він не зміг реалізувати цей потенціал. Натомість він виявив себе, як бета-версія технології з високим ризиком", — резюмують журналісти.

Раніше ми писали про те, як змінився курс Біткоіна і чи впаде він нижче за $16 тис.