Биткоин исчезнет, блокчейн останется: что ждет криптовалюту в будущем

Когда-то у Биткоина была возможность стать цифровым механизмов для защиты от рисков, но до сих пор он не реализовал этот потенциал.

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Самой популярной криптовалюте, возможно и не грозит крах, возможно биткоин не повторит судьбу Luna, однако его бесполезность сможет сыграть с ним злую шутку и в него попросту прекратят инвестировать, рассуждают журналисты издания interestingengineering.com.

В своей редакционной статье, СМИ уделяет внимание будущему BTC. Журналисты высказывают опасение, что криптовалюта может начать восприниматься холдерами как обуза. Особенно если на рынке будут появляться активно используемые токены для купли/продажи чего либо. В этом плане Биткоин, как золото — просто лежит в сейфе и дожидается своего часа, пока люди активно используют фиатные валюты, вкладывая их в банки и получая проценты, приобретая или продавая товары. И если золото доказало свою ликвидность, то у криптовалют с этим большие проблемы.

Еще одной причиной отказа от BTC может стать энергозатратный майнинг. Криптовалюта уже неоднократно критиковалась за то, что на ее добычу тратится очень много электроэнергии. Добыча, которая опирается на технологию Proof-of-Work (PoW) вызывает массу негатива, как у экологов, так и у поклонников алгоритма Proof-of-Stake (PoS). По словам Виталика Бутерина, PoS сделает работу системы Ethereum в 7000 раз эффективнее майнинга. PoS работает таким образом, что сформировать очередной блок блокчейна могут только держатели той криптовалюты, которая формируется за счет этого блокчейна. Тут важна не мощность оборудования, а количество токенов на балансе. Больше блоков формирует тот, у кого больше токенов. В статье отмечается, что, скорее всего биткоин не перейдет на PoS, что станет причиной утраты популярности.

"Когда-то у Биткоина была возможность стать цифровым механизмов для защиты от рисков, подобно золоту, но до сих пор он не смог реализовать этот потенциал. Вместо этого он проявил себя, как бета-версия технологии с высоким риском", — резюмируют журналисты.

Ране мы писали о том, как изменился курс Биткоина и упадет ли он ниже $16 тыс.