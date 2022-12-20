Что ждет биткоин в 2023 году: аналитики раскрыли причины неудач криптовалюты

Специалисты полагают, что BTC продолжит падать в следующие несколько недель, и даже называют точные показатели курса.

Related video

Биткоин снова теряет в цене. На днях его курс снизился на 1,9%. Аналитики из Fairlead Strategies LLC рассказали, что ожидает самую популярную криптовалюту в 2023 году, пишет bloomberg.com.

Биткоин держался на отметке 16 277 долларов. Этот показатель был самым низким с 29 ноября 2022 года. Снижение его стоимости повлияло и на ценник Ethereum, который потерял 2,1% и достиг самой нижней отметки с 28 ноября. Как сообщает СМИ, крипторынок находится в напряжении, поскольку Федеральная резервная система может снова повысить процентную ставку.

В Fairlead Strategies LLC специалисты заявили изданию, что ожидают дальнейшего проседания курса биткоина в 2023 году. По прогнозам аналитиков, он просядет до 15 600 долларов "в ближайшие недели", а в долгосрочной перспективе криптовалюта рискует упасть и вовсе до 13 900 долларов.

Bloomberg отмечает в своей публикации, что криптозима будет затяжной. Практически весь 2022 год был весьма неудачным для биткоина и, как следствие, для альткоинов. Причин тому несколько. Главная из них — ужесточение политики Федеральной резервной системы. Затем журналисты перечисляют такие факторы, как крах экосистемы Terra/Luna, обвал хедж-фонда Three Arrows Capital и банкротство крипто-биржи FTX.

Поскольку биткоин сильно коррелировал с акциями США в течение нескольких лет, то, по мнению стратега по цифровым активам Fundstrat Шона Фаррелла, это стало причиной снижения его курса до рекордно низких показателей.

В компании Bitfinex посоветовали трейдерам внимательно следить за тем, как будет идти торговля на криптовалютных биржах в праздничный сезон. Аналитики предупреждают, что к концу года многие компании и трейдеры делают перерыв, однако замедление торговой активности влечет за собой риск более высокой волатильности, учитывая снижение объема торгов и ликвидности.

Ранее мы сообщали о том, что биткоину прогнозировали падение до 5000 долларов за монету.