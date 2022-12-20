Що чекає на біткоїн у 2023 році: аналітики розкрили причини невдач криптовалюти

Фахівці вважають, що BTC продовжить падати в наступні кілька тижнів і навіть називають точні показники курсу.

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Біткоїн знову втрачає в ціні. Днями курс знизився на 1,9%. Аналітики з Fairlead Strategies LLC розповіли, що чекає на найпопулярнішу криптовалюту у 2023 році, пише bloomberg.com.

Біткоїн тримався на позначці 16 277 доларів. Цей показник був найнижчим із 29 листопада 2022 року. Зниження його вартості вплинуло і на цінник Ethereum, який втратив 2,1% і досяг найнижчої позначки з 28 листопада. Як повідомляє ЗМІ, крипторинок перебуває у напрузі, оскільки Федеральна резервна система може знову підвищити відсоткову ставку.

У Fairlead Strategies LLC фахівці заявили виданню, що очікують подальшого просідання курсу біткоїна у 2023 році. За прогнозами аналітиків, він просяде до 15 600 доларів "найближчими тижнями", а в довгостроковій перспективі криптовалюта ризикує впасти і зовсім до 13 900 доларів.

Bloomberg зазначає у своїй публікації, що криптозима буде затяжною. Практично весь 2022 був невдалим для біткоїна і, як наслідок, для альткоїнів. Причин тому кілька. Головна з них — посилення політики Федеральної резервної системи. Потім журналісти перераховують такі чинники як крах екосистеми Terra/Luna, обвал хедж-фонду Three Arrows Capital і банкрутство крипто-біржі FTX.

Оскільки біткоїн сильно корелював з акціями США протягом кількох років, то, на думку стратега з цифрових активів Fundstrat Шона Фаррелла, це спричинило зниження його курсу до рекордно низьких показників.

У компанії Bitfinex порадили трейдерам уважно стежити за тим, як йтиме торгівля на криптовалютних біржах у святковий сезон. Аналітики попереджають, що до кінця року багато компаній і трейдерів роблять перерву, проте уповільнення торгової активності тягне за собою ризик вищої волатильності, враховуючи зниження обсягу торгів та ліквідності.

Раніше ми повідомляли про те, що біткоїну прогнозували падіння до 5000 доларів за монету.