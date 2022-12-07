Біткоїн впаде нижче нікуди: експерти прогнозують курс менше $5000

Фінансисти спрогнозували, скільки коштуватиме біткоїн у 2023 році. Висновки невтішні.

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Згідно з прогнозами компанії, що надає фінансові послуги, Standard Chartered, біткоїн може просісти на 70% — до $5000 і станеться це вже у 2023 році, повідомляє видання nbcnewyork.com.

За даними Standard Chartered, можливі кілька сценаріїв розвитку подій на криптовалютному ринку. При цьому експерти деякі з них назвали "недооцінені ринком".

При одному сценарії зростання прибутковості поряд з падінням акцій технологічних компаній призведе до прискорення розпродажу BTC, що призведе до хвилі банкрутств.

За іншого сценарію курс найпопулярнішої криптовалюти може впасти до $5000 вже наступного року через те, що інвестори почнуть занижувати ціни. Сьогоднішній курс біткоїна дорівнює $17 000, і якщо він скотиться до $5000, то падіння становитиме 70%.

За словами фахівців, попри те, що хоча розпродаж BTC сповільнюється, все вказує на те, що криптозима буде дуже довгою. "Багато криптобірж виявляють, що їм не вистачає ліквідності, що призводить до нових банкрутств і падіння довіри інвесторів до цифрових активів", — цитує видання.

Біткоїн вже впав більш ніж на 60% цього року після низки провалів проєктів та криптобірж. Найсильнішого удару по ринку було завдано криптовалютною біржею FTX, яка оголосила про своє банкрутство. Після цього спрацював ефект доміно, і криптопроєкти продовжують "сипатися".

Експерти впевнені, що вартість золота може підвищиться на 30% — до $2250 за унцію, а це означає, що падіння курсу криптовалют продовжиться, інвестори залишатимуть криптобіржі, а ті, зі свого боку, піддадуться нестачі ліквідності. Так відбуватиметься, бо інвестори, можливо, відмовлятимуться від криптоактивів на користь золота у пошуках стабільності у часи волатильності ринку.

Великий інвестор Марк Мобіус минулого тижня заявив CNBC, що він очікує падіння курсу біткоїна до $10 000 у 2023 році через зростання відсоткових ставок і посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США. Однак, все ще є ті, хто оптимістично налаштований щодо крипти. Венчурний капіталіст Тім Дрейпер сказав CNBC, що, на його думку, біткоїн може досягти $250 000 наступного року.

Раніше ми писали про те, що в Європейському центробанку прогнозували крах біткоїна та всіх альткоїнів.