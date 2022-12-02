Дні біткоїну пораховані, попереджає гендиректор Європейського центрального банку

Ульріх Біндзайл вважає, що біткоїн — це спекулятивний міхур, в який вливають гроші, але він неодмінно лусне.

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Генеральний директор Європейського центробанку вважає, що біткоїн втрачає актуальність. Він поставив під сумнів те, що ця криптовалюта зможе стати альтернативою національним валютам і її цінність, пише ecb.europa.eu.

Після краху криптовалютної біржі FTX вартість BTC склала $16 тис., а ще рік тому криптовалюта оцінювалася в $64 тис. Незважаючи на те, що крипта закріпилася на рівні $17 тис., Ульріх Біндзайл, гендиректор ЄЦБ, вважає, що BTC знаходиться на останньому подиху.

У своєму блозі він написав, що проблемою є дорожнеча транзакцій, які до того ж вимагають чимало часу. Саме тому деякі компанії приймають біткоїн як платіжний засіб. Все ж таки із фіатними валютами працюється куди простіше і швидше. Біндзайл також наголосив, що курс крипти вважає спекулятивним. На його думку, саме тому постійно потрібне накачування коштів, щоб біткоїн залишався на плаву. І навіть під час крипто-зими, інвестори продовжують вливати гроші у крипто- та блокчейн-індустрію.

Фінансист пише, що біткоїн не можна вважати інвестицією, тому що криптовалюта не здатна генерувати фінансові потоки, не дає можливості отримувати дивіденди, не може використовуватися як товар. Автор стверджує, що великі інвестори, так звані "кити", роблять все можливе, щоб BTC залишався привабливим, проте крах крипти не за горами. Навіть попри спроби ЄС врегулювати криптовалютний ринок.

Гендиректор Європейського центробанку вважає, що ризик зазнати збитків вкрай високий для тих фінансових установ, які інвестують у біткоїн, навіть незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі вони можуть отримати зиск. Він не радить зв'язуватися з криптовалютами тим організаціям, яким дорога їхня репутація.