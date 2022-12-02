Дни биткоина сочтены, предупреждает гендиректор Европейского центрального банка

Ульрих Биндзайл считает, что биткоин — это спекулятивный пузырь, в который вливают деньги, но он неминуемо лопнет.

Related video

Генеральный директор Европейского центробанка считает, что биткоин теряет актуальность. Он поставил под сомнение то, что данная криптовалюта сможет стать альтернативой национальным валютам и ее ценность, пишет ecb.europa.eu.

После краха криптовалютной биржи FTX стоимость BTC составила $16 тыс., а еще год назад криптовалюта оценивалась в $64 тыс. Несмотря на то что крипта закрепилась на уровне $17 тыс., Ульрих Биндзайл, гендиректор ЕЦБ, считает, что BTC находится на последнем издыхании.

В своем блоге он написал, что проблемой является дороговизна транзакций, которые, к тому же, требуют немало времени. Именно поэтому немногие компании принимают биткоин в качестве платежного средства. Все же с фиатными валютами работается куда проще и быстрее. Биндзайл также отметил, что курс крипты считает спекулятивным. По его мнению, именно поэтому постоянно требуется накачка средств, чтобы биткоин оставался на плаву. И даже во время крипто-зимы, инвесторы продолжают вливать деньги в крипто- и блокчейн-индустрию.

Финансист пишет, что биткоин нельзя считать инвестицией, потому как криптовалюта не способна генерировать финансовые потоки, не дает возможности получать дивиденды, не может использоваться в качестве товара. Автор утверждает, что крупные инвесторы, так называемые "киты" делают все возможное, чтобы BTC оставался привлекательным, однако крах крипты не за горами. Даже несмотря на попытки ЕС урегулировать криптовалютный рынок.

Гендиректор Европейского центробанка считает, что риск понести убытки крайне высок для тех финансовых учреждений, которые инвестируют в биткоин, даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе они могут получить выгоду. Он не советует связываться с криптовалютами тем организациям, которым дорога их репутация.