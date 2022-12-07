Биткоин упадет ниже некуда: эксперты прогнозируют курс менее $5000

Финансисты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин в 2023 году. Выводы неутешительные.

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Согласно прогнозам компании, предоставляющей финансовые услуги, Standard Chartered, биткоин может просесть на 70% — до $5000 и произойдет это уже в 2023 году, сообщает издание nbcnewyork.com.

По данным Standard Chartered возможны несколько сценариев развития событий на криптовалютном рынке. При этом эксперты некоторые из них назвали "недооцененные рынком".

При одном сценарии, рост доходности наряду с падением акций технологических компаний приведет к ускорению распродажи BTC, что приведет к волне банкротств.

При другом сценарии, курс самой популятрной криптовалюты может рухнуть до $5000 уже в следующем году из-за того, что инвесторы начнут занижать цены. Сегодняшний курс биткоина равен $17 000, и если он скатится до $5000, то падение составит 70%.

По словам специалистов, несмотря на то что хотя распродажа BTC замедляется, все указывает на то, что криптозима будет очень долгой. "Многие криптобиржи обнаруживают, что им не хватает ликвидности, что приводит к новым банкротствам и падению доверия инвесторов к цифровым активам", — цитирует издание.

Биткоин уже упал более чем на 60% в этом году после череды провалов проектов и криптобирж. Самый сильный удар по рынку был нанесен криптовалютной биржей FTX, объявившей о своем банкротстве. После этого сработал эффект домино, и криптопроекты продолжают "сыпаться".

Эксперты уверены, что стоимость золота может повысится на 30% — до $2250 за унцию, а это значит, что падение курса криптовалют продолжится, инвесторы будут покидать криптобиржи, а те, в свою очередь, поддадутся нехватке ликвидности. Так будет происходить, потому как инвесторы, возможно, будут отказываться от крипто-активов в пользу золота в поисках стабильности во времена волатильности рынка.

Крупный инвестор Марк Мобиус на прошлой неделе заявил CNBC, что он ожидает падение курса биткоина до $10 000 в 2023 году из-за роста процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Тем не менее, все еще есть те, кто настроен оптимистично в отношении крипты. Венчурный капиталист Тим ​​Дрейпер сказал CNBC, что, по его мнению, биткоин может достичь $250 000 в следующем году.

Ранее мы писали о том, что в Европейском центробанке прогнозировали крах биткоина и всех альткоинов.