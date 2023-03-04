Росія програє у криптовійні з Україною, — дослідження (фото)

За даними аналітичної компанії Elliptic, проукраїнські акаунти — уряду або гуманітарних організацій — зібрали в 44 рази більше, ніж російські фандрайзингові кампанії.

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На другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну визначається переможець у криптовійні двох країн. І це не РФ. За минулий рік надходження на проросійські блокчейн-гаманці зросли на 5 млн доларів, а на проукраїнські — понад 212 млн, за даними дослідження. Про це повідомляє Newsweek.

Проукраїнські акаунти — чи то офіційних урядових організацій, чи то гуманітарних груп — зібрали в 44 рази більше, ніж проросійські фандрайзингові кампанії, зокрема й на російську армію.

У звіті аналітичної компанії Elliptic, яка спеціалізується в частині блокчейну, повідомляється, що понад 10% криптоактивів, які надійшли на проросійські гаманці, — це наслідок незаконної активності від дарквебу чи незаконних валютообмінів. Тоді як менше 2% зарахувань на проукраїнські акаунти належать до незаконної активності.

[ + – ] Джерело: Elliptic | Щомісячні надходження Bitcoin та Ethereum

Криптовалюту в Росії спочатку розглядали як спосіб уникнути санкцій. За інформацією Castellum.AI, Росія стала країною, проти якої запроваджено найбільше обмежень. Загальна кількість санкцій, накладених на РФ або російські компанії до масштабного вторгнення в Україну, становила 2 695, а після лютого 2022 року — вже 11 458.

Аналітики Elliptic зазначили, що окрім 10% незаконних зарахувань, ще третина коштів, що опинилися на російських гаманцях, пройшла через так званий "криптоміксер". Це сервіс, який змішує різні потоки криптовалюти, щоб було важче відстежити їх походження.

[ + – ] Джерело: Castellum.AI | Російські санкції до і після масштабного вторгнення в Україну

Ще одне дослідження компанії Chainalysis показало, що пік надходжень криптовалюти в РФ спостерігався в червні 2022 року, що підтверджують висновки Elliptic.

Керівник санкційного відділу компанії Chainalysis, яка співпрацює з урядами, сказав, що криптовалюта не надходить безпосередньо на гаманці російського уряду, але використовується для фінансування російських військ.

"За ці кошти купують не танки, а бронежилети чи зимові рукавички для військових на передовій", — пояснив він.

Аналітик Elliptic також розповів, як середньостатистичний проросійський Telegram-канал збирає донати за допомогою "списку покупок", у якому можуть перераховуватися: дрони, радари, зброя, інше спорядження або навіть одяг і продукти.

Найбільше зарахувань на російські гаманці спостерігалося в середині 2022 року, а на проукраїнські — на початку вторгнення. У перші тижні надійшло приблизно 60 млн доларів у криптовалюті, а в перші чотири дні було майже 30 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що криптовалюта стала на передову боротьбу з Росією. Аналітики з Elliptic Intel провели аналіз того, як українські організації та волонтерські групи користуються криптовалютою.

Нагадаємо, що розроблена українцем криптовалюта Waves за час війни подорожчала вдвічі. Протягом двох тижнів вартість токена зросла із $9 до $26.