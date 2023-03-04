Россия проигрывает в крипто-войне с Украиной, — исследование (фото)

По данным аналитической компании Elliptic, проукраинские аккаунты — правительcтва или же гуманитарных организаций — собрали в 44 раза больше, чем российские фандрайзинговые кампании.

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На втором году полномасштабного российского вторжения в Украину определяется победитель в крипто-войне двух стран. И это не РФ. За прошлый год поступления на пророссийские блокчейн-кошельки выросли на 5 млн долларов, а на проукраинские — свыше 212 млн, согласно данным исследования. Об этом сообщает Newsweek.

Проукраинские аккаунты — будь то официальных правительственных организаций или же гуманитарных групп — собрали в 44 раза больше, чем про-российские фандрайзинговые кампании, в том числе и на российскую армию.

В отчете аналитической компании Elliptic, которая специализируется по части блокчейна, сообщается, что более 10% криптоактивов, поступивших на пророссийские кошельки, — это следствие незаконной активности, от дарквеба или незаконных валютообменов. Тогда как меньше 2% зачислений на проукраинские аккаунты, относятся к незаконной активности.

[ + – ] Источинк: Elliptic | Ежемесячные поступления Bitcoin и Ethereum

Криптовалюту в РФ поначалу рассматривали как способ избежать санкций. По информации Castellum.AI, Россия стала страной, против которой введено больше всего ограничений. Общее количество санкций, наложенных на РФ или российские компании до масштабного вторжения в Украину, составляло 2 695, а после февраля 2022 года — уже 11 458.

Аналитики Elliptic отметили, что помимо 10% незаконных зачислений, еще треть средств, оказавшихся на российских кошельках, прошла через так называемый "крипто-миксер". Это сервис, который смешивает разные потоки криптовалюты, чтобы было сложнее отследить их происхождение.

[ + – ] Источник: Castellum.AI | Российские санкции, до и после масштабного вторжения в Украину

Еще одно исследование компании Chainalysis показало, что пик поступлений криптовалюты в РФ наблюдался в июне 2022 года, что подтверждают выводы Elliptic.

Руководитель санкционного отдела компании Chainalysis, которая сотрудничает с правительствами, сказал, что криптовалюта не поступает напрямую на кошельки российского правительства, но используется для финансирования российских войск.

"За эти средства покупают не танки, а бронежилеты или зимние перчатки для военных на передовой", — пояснил он.

Аналитик Elliptic также рассказал, как среднестатистический пророссийский Telegram-канал собирает донаты с помощью "списка покупок", в котором могут перечисляться: дроны, радары, оружие, другое снаряжение или даже одежда и продукты.

Больше всего зачислений на пророссийские кошельки наблюдалось в середине 2022 года, а на проукраинские — в начале вторжения. В первые недели поступило порядка 60 млн долларов в криптовалюте, а в первые четыре дня было около 30 млн.

Ранее Фокус сообщал, что криптовалюта встала на передовую борьбы с Россией. Аналитики из Elliptic Intel провели анализ того, как украинские организации и волонтерские группы пользуются криптовалютой.

Напомним, что разработанная украинцем криптовалюта Waves за время войны подорожала вдвое. В течение двух недель стоимость токена выросла с $9 до $26.