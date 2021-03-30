Boston Dynamics показали нового робота с механической рукой (фото, видео)

Новинка предназначена для работы в складских помещениях, она может перемещать до 800 ящиков в час.

Американская компания Boston Dynamics представила нового робота, разработанный для складских помещений и сортировочных центров. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Новый робот способен перемещать до 800 ящиков в час и работать на одном заряде до 8 часов. Максимальная грузоподъемность составляет 23 кг. В компании сообщают, что они разработали робота для удовлетворения спроса на гибкие решения автоматизации в логистической отрасли. По их данным в мире около 150 тысяч складов и различного рода распределительных центров.

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Робот оснащен рычагом, который захватывает предметы, а также фирменным "зрением", позволяющее распознавать коробки клиентов и ориентироваться в пространстве.

В Boston Dynamics заявляют, что создали нового робота по многочисленным просьбам владельцев предпринимателей и компаний.

Напомним, компания Boston Dynamics специализируется на разработке роботов. Они их обучают ориентироваться в пространстве, а также совершать различные трюки. Например, роботы Atlas и Spot устроили настоящее танцевальное шоу.

Робот Spot способен также прыгать через скакалку, рисовать мелом и управлять приборами.

Отметим, что роботизированный пес Spot полиция Нью-Йорка использовала во время спецоперации по освобождению заложников.

Компанию Boston Dynamics выкупил корейский автопроизводитель Hyundai.