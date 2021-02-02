Робот "Boston Dynamics" научился прыгать через скакалку, рисовать мелом и управлять приборами

Новая модель будет работать на атомных электростанциях, морских нефтяных месторождениях, а также в условиях токсичного производства, чтобы не подвергать опасности рабочих.

Американская роботостроительная компания "Boston Dynamics" оборудовала своего "робота-собаку" Спота ("Spot") манипулятором, и обучила новым, до сих пор невозможным трюкам.

Как сообщает СNN, во вторник компания анонсировала три новых продукта для робота Spot – "Spot Arm", "Spot Enterprise" и "Scout", созданные для повышения функциональности робота на опасных и труднодоступных для человека рабочих местах.

В материале рассказывается, что Spot – это довольно очаровательный бот, который уже прославился 31-го декабря благодаря видео от "Boston Dynamics", где он "танцует, гуляет и бегает и даже поощряет социальное дистанцирование". Уже в этом ролике у него была рука-манипулятор. Однако теперь, Спот научился управлять ней куда более мастерски.

По словам представителей компании, с новой системой сгибания "руки", три таких робота запросто могут собраться вместе, для того, чтобы немного попрыгать через скакалку: на видео два робота управляются со скакалкой, а третий безошибочно прыгает в нужный момент. В продолжении ролика, робот рисует мелом на асфальте и пишет слова геометрически-четкими линиями.

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"С момента первого запуска Spot мы тесно сотрудничали с нашими клиентами, чтобы определить, как робот может наилучшим образом выполнять их критически важные задачи", – отметил Роберт Плейтер, генеральный директор Boston Dynamics.

По его словам, клиенты просили добавить роботу функцию дистанционного сбора и передачи видео и других данных "с удаленных, опасных и динамичных рабочих площадкок", и компания разработала новые продукты Spot "с учетом этих потребностей".

Устройство "Spot Arm" дает роботу Spot куда больше функциональных качеств, отмечается в материале. Так теперь Спот может хватать и тащить крупные предметы, упираясь ногами точь в точь, как это делало бы животное, если бы у того была рука вместо головы.

Кроме того, Спот научился самостоятельно открывать себе двери, поворачивать краны всевозможных конструкций и даже вентили, а также опускать рубильники, переключатели, включать-выключать свет и управляться с простейшими задачами "подсобника".

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Еще один продукт – "Spot Enterprise" – это новая самозарядная версия робота, которая может выполнять более длительные рейды, а затем возвращаться в свою док-станцию ​​для подзарядки. Компания заявила, что обновила оборудование для Spot Enterprise, и робот стал значительно более автономным, а также расширило роботу канала "Wi-Fi", чтобы быстрее загружать в него базы данных.

И еще одно новшество: "Scout" – это новое веб-программное обеспечение для робота "Spot", которое предназначено для выполнения опасных задач на рабочих местах, таких как атомные электростанции и морские нефтяные месторождения, для того, чтобы не подвергать опасности рабочих.

В частности, в таком режиме, робот переводится на дистанционное управление, и работники производств при помощи пульта с экраном обзора робота, могут управлять Spot удаленно, "смотря его глазами". В аварийных случаях робот сможет выполнять автономные приказы. К примеру, если перевернется, то встанет на ноги сам и для этого не придется поднимать его через пульт.

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Как сообщается в материале, "Boston Dynamics" разрабатывает и продвигает своего робота-помощника "Спота" в течение многих лет, но только в июне прошлого года выпустила устройство для продажи на рынок.

Цены на "Spot Enterprise", "Scout" и "Spot Arm" еще пока не объявлены, но предыдущая модель роботизированной собаки доступна американским корпоративным покупателям по цене в 74 500 долларов за штуку. По оценкам компании "Boston Dynamics", в настоящее время в мире существует и работает более 400 Спотов.