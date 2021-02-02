Робот "Boston Dynamics" навчився стрибати через скакалку, малювати крейдою та керувати приладами

Нова модель працюватиме на атомних електростанціях, морських нафтових родовищах, а також в умовах токсичного виробництва, щоб не наражати на небезпеку робітників.

Американська роботобудівельна компанія "Boston Dynamics" обладнала свого "робота-собаку" Спота ("Spot") маніпулятором, і навчила новим, досі неможливим трюкам.

Як повідомляє СNN, у вівторок компанія анонсувала три нових продукти для робота Spot — "Spot Arm", "Spot Enterprise" та "Scout", створені для підвищення функціональності робота на небезпечних і важкодоступних для людини робочих місцях.

У матеріалі розповідається, що Spot — це досить чарівний бот, який вже прославився 31-го грудня завдяки відео від "Boston Dynamics", де він "танцює, гуляє і бігає та навіть заохочує соціальне дистанціювання". Уже в цьому ролику у нього була рука-маніпулятор. Однак тепер, Спот навчився керувати нею куди більш майстерно.

За словами представників компанії, із новою системою згинання "руки", три таких робота запросто можуть зібратися разом, для того, щоб трохи пострибати через скакалку: на відео два робота справляються зі скакалкою, а третій безпомилково стрибає в потрібний момент. У продовженні ролика, робот малює крейдою на асфальті та пише слова геометрично-чіткими лініями.

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"Із моменту першого запуску Spot ми тісно співпрацювали з нашими клієнтами, щоб визначити, як робот може найкращим чином виконувати їх критично важливі завдання", — зазначив Роберт Плейтер, генеральний директор Boston Dynamics.

За його словами, клієнти просили додати роботу функцію дистанційного збору та передачі відео й інших даних "з віддалених, небезпечних і динамічних робочих майданчиків", і компанія розробила нові продукти Spot "з урахуванням цих потреб".

Пристрій "Spot Arm" дає роботу Spot куди більше функціональних якостей, зазначається в матеріалі. Таким чином тепер Спот може брати і тягнути великі предмети, упираючись ногами точнісінько, як це робила б тварина, якби у неї була рука замість голови.

Крім того, Спот навчився самостійно відкривати собі двері, повертати крани всіляких конструкцій та навіть вентилі, а також опускати рубильники, перемикачі, вмикати-вимикати світло й спрявлятися з найпростішими завданнями "підсобника".

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Ще один продукт — "Spot Enterprise" — це нова самозарядна версія робота, яка може виконувати більш тривалі рейди, а потім повертатися у свою док-станцію для підзарядки. Компанія заявила, що відновила обладнання для Spot Enterprise, і робот став значно автономнішим, а також розширило роботу каналу "Wi-Fi", щоб швидше завантажувати в нього бази даних.

І ще одне нововведення: "Scout" — це нове веб-програмне забезпечення для робота "Spot", яке призначене для виконання небезпечних завдань на робочих місцях, таких як атомні електростанції та морські нафтові родовища, для того, щоб не наражати на небезпеку робітників.

Зокрема, у такому режимі, робота переводять на дистанційне керування, і працівники виробництв за допомогою пульта з екраном огляду робота, можуть керувати Spot віддалено, "дивлячись його очима". В аварійних випадках робот зможе виконувати автономні накази. Наприклад, якщо перевернеться, то встане на ноги сам і для цього не доведеться піднімати його через пульт.

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Як повідомляється в матеріалі, "Boston Dynamics" розробляє і просуває свого робота-помічника "Спота" протягом багатьох років, але тільки в червні минулого року випустила пристрій для продажу на ринок.

Ціни на "Spot Enterprise", "Scout" і "Spot Arm" ще поки не оголошені, але попередня модель роботизованої собаки доступна американським корпоративним покупцям за ціною 74 500 доларів за екземпляр. За оцінками компанії "Boston Dynamics", наразі в світі існує та працює понад 400 спотів.