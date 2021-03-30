Boston Dynamics показали нового робота з механічною рукою (фото, відео)

Новинка призначена для роботи в складських приміщеннях, вона може переміщати до 800 ящиків на годину.

Американська компанія Boston Dynamics представила нового робота, розробленого для складських приміщень і сортувальних центрів. Про це повідомляє прес-реліз компанії.

Новий робот здатний переміщати до 800 ящиків на годину і працювати на одному заряді до 8 годин. Максимальна вантажопідйомність становить 23 кг. У компанії повідомляють, що вони розробили робота для задоволення попиту на гнучкі рішення автоматизації в логістичній галузі. За їхніми даними в світі майже 150 тисяч складів і різного роду розподільних центрів.

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Робот оснащений важелем, який захоплює предмети, а також фірмовим "зором", що дозволяє розпізнавати коробки клієнтів та орієнтуватися в просторі.

У Boston Dynamics заявляють, що створили нового робота на численні прохання власників підприємців і компаній.

Нагадаємо, компанія Boston Dynamics спеціалізується на розробці роботів. Вони їх навчають орієнтуватися в просторі, а також здійснювати різні трюки. Наприклад, роботи Atlas і Spot влаштували справжнє танцювальне шоу.

Робот Spot здатний також стрибати через скакалку, малювати крейдою та керувати приладами.

Зазначимо, що роботизованого пса Spot поліція Нью-Йорка використовувала під час спецоперації зі звільнення заручників.

Компанію Boston Dynamics викупив корейський автовиробник Hyundai.