В Нью-Йорке полиция прихватила на опасный вызов робота-собаку от Boston Dynamics (видео)

Робота запустили в здание, где могли находиться преступники, захватившие заложников.

В полиции Нью-Йорка на службе появилась роботизированная собака, передает Fox 5.

Сейчас полицейский департамент тестирует 70-килограммового робота-пса, который использует искусственный интеллект для навигации по окружающей среде. По словам сержанта Джессики МакРори, на устройстве установлены камеры и фонари, которые позволяют полиции Нью-Йорка наблюдать за окружающей обстановкой в режиме реального времени.

Впервые полиция использовала робота во время выезда на вызов 23 февраля, отреагировав на сообщение о том, что в одном из домов в районе Бронкс удерживают заложников. Робота использовали для того, чтобы проникнуть в здание, где предположительно забаррикадировались подозреваемые.

Более детальных подробностей операции полиция Нью-Йорка не раскрыла, но подтвердила, что она является частью активного расследования.

"Аппарат (робот-пес) был отправлен сегодня внутрь квартиры, расположенной в пределах 47-го участка, в рамках продолжающегося расследования, и выяснилось, что в этом месте никого не было", – добавила МакРори.

Присутствие робота, окрашенного в синий, черный и желтый цвета с надписью DIGIDOG на боку, привлекло внимание посторонних на улице рядом с местом преступления. Несколько человек вытащили свои телефоны с фотоаппаратами, чтобы сделать снимки и видео робо-K9-cop в действии.

Робот-собака, созданный Boston Dynamics, может подниматься по лестнице, искать и исследовать потенциально опасные области и при необходимости перевозить небольшой груз. Он может быть оснащен дополнительным оборудованием для выполнения других задач, таких как открытие дверей, поиск предметов и выполнение измерений.

Стоимость такого помощника немалая. Робот доступен американским корпоративным покупателям по цене в 74 500 долларов за штуку.

В октябре прошлого года в Чернобыльской зоне отчуждения провели испытание автономного робота Boston Dynamics Spot. Для этого на территорию Украины приехала исследовательская группа Бристольского университета.

А в феврале 2021 года роботостроительная компания Boston Dynamics представила новое достижение: она оборудовала своего "робота-собаку" Спота (Spot) манипулятором, и обучила новым, до сих пор невозможным трюкам.