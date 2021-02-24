У Нью-Йорку поліція прихопила на небезпечний виклик робота-собаку від Boston Dynamics (відео)

Робота запустили в будівлю, де могли знаходитися злочинці, які захопили заручників.

У поліції Нью-Йорка на службі з'явився роботизований собака, передає Fox 5.

Зараз поліцейський департамент тестує 70-кілограмового робота-пса, який використовує штучний інтелект для навігації навколишнім середовищем. За словами сержантки Джесіки Макрорі, на пристрої встановлені камери та ліхтарі, які дозволяють поліції Нью-Йорку спостерігати за навколишнім оточенням у режимі реального часу.

Вперше поліція використовувала робота під час виїзду на виклик 23 лютого, відреагувавши на повідомлення про те, що в одному з будинків у районі Бронкс утримують заручників. Робота використовували для того, щоб проникнути в будівлю, де, ймовірно, забарикадувалися підозрювані.

Докладніших подробиць операції поліція Нью-Йорка не розкрила, але підтвердила, що вона є частиною активного розслідування.

"Апарат (робот-пес) був відправлений сьогодні всередину квартири, розташованої в межах 47-го ділянки, у рамках розслідування, і з'ясувалося, що в цьому місці нікого не було", — додала Макрорі.

Присутність робота, пофарбованого в синій, чорний і жовтий кольори з написом DIGIDOG на боці, привернула увагу сторонніх на вулиці поруч із місцем злочину. Кілька людей витягли свої телефони з фотоапаратами, щоб зробити знімки та відео робо-K9-cop у дії.

Робот-собака, створений Boston Dynamics, може підніматися сходами, шукати і досліджувати потенційно небезпечні області та за необхідності перевозити невеликий вантаж. Він може бути оснащений додатковим обладнанням для виконання інших завдань, таких як відкриття дверей, пошук предметів і вимірювання.

Вартість такого помічника чимала. Робот доступний американським корпоративним покупцям за ціною 74 500 доларів за штуку.

У жовтні минулого року в Чорнобильській зоні відчуження провели випробування автономного робота Boston Dynamics Spot. Для цього на територію України приїхала дослідницька група Брістольського університету.

А в лютому 2021 року роботобудівна компанія Boston Dynamics представила нове досягнення: вона обладнала свого "робота-собаку" Спота (Spot) маніпулятором, і навчила новим, досі неможливим трюкам.