Hyundai купил разработчика робота-собаки Spot за $1 млрд, чтобы создать "ходячий" автомобиль?

Сделка по приобретению компании-производителя роботов Boston Dynamics завершилась 10 декабря

Автобренд Hyundai уже давно планировал приобрести компанию Boston Dynamics. Об этом издание Bloomberg сообщало еще в ноябре. Однако теперь доподлинно известно, что сделка с SoftBank, которому принадлежит разработчик роботов, была завершена 10 декабря и ее сумма составила $921 млн, согласно The Korea Economic Daily.

СЕО компании Hyundai Motor Co. Чанг Еюйсан заявил о перераспределении приоритетов следующим образом: 20% производства будет отводиться робототехнике, 50 % — автомобилям и 30% — разработке городского аэротранспорта.

Как сообщалось ранее, Hyundai активно работает над прототипом аэротакси, чтобы поставить его на конвейер в 2026 году. Теперь, как полагают журналисты, автопроизводитель вплотную займется концептом "ходячего" авто Hyundai Elevate Project. И тут ему помогут наработки Boston Dynamics, инженеры которой создали знаменитого робота-собаку Spot, а также робота-гуманоида Atlas. Оба проекта не были коммерчески успешными, и вряд ли Hyundai будет продвигать их на рынке. Скорее всего, автобренду понадобились ноги и маневренность Spot. Именно они могут стать прототипами ног-колес для Hyundai Elevate Project. Но это пока только догадки. Никаких официальных подтверждений от представителей обеих компаний не поступало.

[ + – ] Робот-собака Spot от Boston Dynamics Фото: Boston Dynamics

Напомним, что концепт Hyundai Elevate Project был презентован на выставке CES в Лас-Вегасе в 2019 году. По задумке разработчиков, Elevate будет оснащаться выдвижными "ногами", что даст возможность машине взбираться по ступенькам, преодолевать препятствия в виде глубоких оврагов, высоких холмов и пр.

[ + – ] Концепт авто Hyundai Elevate Project

Кроме того, Elevate может использоваться аварийными и медицинскими службами в критических условиях — пожары, наводнения, землетрясения, военные действия и пр. Авто поможет добраться до потерпевших, перешагивая через ямы, взбираясь по руинам. Планируется сделать модель полностью электрической.

Ранее стало известно, что Hyundai запускает собственный бренд электрокаров.