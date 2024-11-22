Нажахані тим, що відбувається: як справжні собаки реагують на зустріч із робопсами (відео)

Останнім часом з'являється все більше роликів, на яких тварини зустрічаються зі своїми роботами-двійниками — схоже, вони не в захваті.

Технології розвиваються, а дослідники робототехніки все частіше намагаються наслідувати дику природу, створюючи роботів, дуже схожих на тварин або навіть людей. Часто таких роботів використовують для легшого дослідження морського дна або запуску предметів у повітря, але часом вчені також створюють вельми реалістичних роботів, які поводяться подібно до тварин, пише Futurism.

З розвитком індустрії в Мережі з'являється дедалі більше роликів, на яких живі собаки зустрічаються з робопсами зі штучним інтелектом і, схоже, вони зовсім не в захваті. Кадри вказують на те, що тварини часто в жаху від того, що стоїть перед ними.

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В одному з таких роликів собака стикається з тим, що, ймовірно, є роботом Go2 від Unitree. Відомо, що він ходить за допомогою LiDAR і може перевертатися, розтягуватися і котитися частково завдяки навчанню за допомогою штучного інтелекту. Об'єднавши всі ці технології, ми фактично отримали істоту, "схожу на консервну банку, але яка рухається з природною спонтанністю".

На кадрах видно, що собака зовсім не вражена зустріччю з Go2, а тому починає гавкати на робота. У відповідь робопес робить дивний стрибок, який змушує гончака відскочити назад. Дослідники помітили, що така напружена взаємодія простежується майже в кожному ролику з робопсами, який завірусився — справжні собаки гарчать, гавкають і, як правило, кидаються на двійника.

Водночас власники собак спостерігають за всім збоку з посмішкою і знімають реакцію своїх вихованців на камеру. На жаль, дослідники вважають, що тварини зовсім не знаходять такі зустрічі кумедними. Втім, цілком імовірно, що в майбутньому у них просто не буде вибору.

Зазначимо, що за останні роки робототехніка значно розвинулася й удосконалилася, як порівняти з першими днями існування кремезного робопесика Spot від Boston Dynamics, та зрештою науковці створили такі приклади як Go2 від Unitree.

Ба більше, робопси також стали поширеними, адже роботів-собак дедалі частіше можна побачити такими, що бігають марафони, захищають або виконують складніші завдання, ніж гра в апорт. Утім, якими б темпами не розвивалася робототехніка і як би людям не подобалися робопси, вчені вважають, що тварини навряд чи будуть у захваті від такої компанії.

Раніше Фокус писав про те, що китайські роботи-собаки здатні стріляти не гірше за людину.