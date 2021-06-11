Китайський робот-собака для "простих людей" надійшов у продаж

Новий робопес набагато дешевший аналогів, але і робити він може трохи.

Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів, званих роботами-собаками або робопсами. Днями вона повідомила про початок продажів першої моделі — Unitree Go1. Вартість її починається з $2700. Для порівняння, робот Spot компанії Boston Dynamics коштує $74 500.

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Якщо Spot переважно орієнтований на комерційне використання, для виконання різних робіт, то робопес від Unitree Go1 в першу чергу "призначений для простих людей". Unitree заявила про бажання зробити чотириногих роботів таким же доступним і популярним продуктом, як смартфони і квадрокоптери.

Судячи з демонстраційного відео, Unitree Go1 може слідувати за господарем і переносити на собі пляшку води.

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На сайті виробника представлена тільки одна версія робота, але ЗМІ пишуть, що існує три модифікації. Йдеться про модель Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 і Go1 Edu за $8500. Дві старші моделі побудовані на основі продуктивніших процесорів і мають додаткові датчики. Вони можуть розвивати швидкість до 17 км/год.

Маса всіх модифікацій однакова — 12 кг.

[ + – ] Робопес на прогулянці Фото: скриншот

Unitree не вказує час автономної роботи свого робопса, тільки заявляє, що Go1 зможе стати "супутником на весь день". Наприклад, Spot здатний пропрацювати без підзарядки тільки 90 хвилин.

Нагадаємо, швейцарська компанія ANYbotics анонсувала вихід на ринок автономного чотириногого робота ANYmal. Він буде поставлятися в комплекті з ПЗ, що дозволяє йому інспектувати енергетичні та переробні підприємства, а також працювати в місцях, які для людей вважаються небезпечними.

Аналітична компанія ABI Research опублікувала результати дослідження ринку споживчої робототехніки. У 2020 році продаж пристроїв приніс $10,4 млрд, що на 4,3% більше, ніж прогнозувалося.