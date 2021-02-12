Без роботов, как без рук: рынок потребительской робототехники достиг объема $10 млрд

"Виной" всему пандемия Covid-19.

Эксперты пришли к выводу, что росту объема рынка способствовала пандемия коронавируса, поскольку потребители проводили больше времени дома и тратили средства на покупку роботов, которые упростили им жизнь.

Аналитическая компания ABI Research опубликовала результаты исследования рынка потребительской робототехники. Согласно данным отчета, в 2020 году продажа устройств принесла доход в размере $10,4 млрд, что на $448 млн (или 4,3%), больше, чем прогнозировалось.

Несмотря на то, что пандемия затормозила производство и поставки в начале 2020-го, производители "домашних" роботов, iRobot и Ecovacs, отметили, что в третьем и четвертом кварталах ситуация выровнялась. Пандемия привела к тому, что потребители перераспределили расходы таким образом, что начали приобретать больше предметов для домашнего быта, а не таких, которые используются вне дома. Люди стали больше внимания уделять уборке и заботе о собственном здоровье, а также социальная изоляция тоже повлияла на повышение интереса к потребительской робототехнике.

[ + – ] Самые лучшие роботы-ассистенты 2020 года

"В 2020 году две ключевые тенденции объединились, что явилось своего рода стимулом для внедрение робототехники в домашний быт. Во-первых, потребителей больше интересовали роботы-уборщики. Во-вторых, продуктовые линейки многих производителей значительно расширились, что дало возможность увеличить предложение, предложить лучшее качество и при этом снизить цены", — прокомментировал Джонатан Коллинз, директор по исследованиям рынка "умный дом" ABI Research.

"Расширенные функциональные возможности, такие как встроенные камеры, а также функции, нацеленные на заботу о здоровье потребителей, в том числе фильтры HEPA и УФ-лампы для стерилизации, — все это способствовало привлекательности домашней робототехники", — добавляет Коллинз.

[ + – ] Роботы-пылесосы пользовались высокой популярностью в 2020 году Фото: fool.com

Наибольшее влияние на рынок потребительской робототехники в 2020 году оказало и повышение осведомленности о пользе домашних роботов, а также признание социумом важности их роли. Все это было вызвано изоляцией и ограничениями, установленными для многих демографических групп во всем мире, и особенно для основных групп, в которые входят пожилые люди и дети.

"Игроки рынка социально полезных роботов, вроде Softbank и SARA Robotics, тестировали новые технологии и разрабатывали новые проекты, которые помогли в значительной степени повысить потенциал глобального рынка в течение 2020 года. Мы увидим влияние этого в ближайшие годы", — заключает Коллинз.

[ + – ] Компания Moley Robotics создала робота-повара Фото: Bircan Tulga/Black Edge Productions

Примечательно, что International Federation of Robotics прогнозирует рост продаж роботов для домашних нужд — в частности, уборки.

Хенрик Кристенсен, директор Института контекстной робототехники и профессор компьютерных наук и инженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего, говорит, что если бы кто-нибудь в 2019 году спросил его, существует ли рынок роботов для дезинфицирования помещений, он ответил бы — "нет". А сегодня он прогнозирует огромный рост в этой области.

[ + – ] Отчет касательно популярности роботов от International Federation of Robotics Фото: International Federation of Robotics

"По мере того, как мир пытается вернуться к нормальной жизни и избежать распространения инфекционных заболеваний в будущем, мы увидим больше дезинфицирующих роботов в аэропортах, больницах, школах, круизных лайнерах и продуктовых магазинах и других общественных местах", — говорит ученый.

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