Гнущиеся смартфоны, робот-зверушка и смарт-маска: Топ-7 лучших гаджетов с выставки CES 2021

Самые интересные, полезные и прогрессивные девайсы нового года.

14 января 2021 года свою работу завершила выставка электроники CES 2021. Фокус рассказывает об устройствах, которые запомнились больше всего.

Маска MaskFone

На выставке были презентованы несколько масок и об одной из них мы уже писали. А теперь расскажем и о втором понравившемся девайсе — MaskFone. Эта защитная маска многоразового использования оснащена не только специальными фильтрами, способными защитить человека от вирусов и пыли, но и электронной "начинкой".

[ + – ] Обзор девайса MaskFone

В частности, устройство позволяет принимать звонки, а также слушать музыку, регулировать громкость звука благодаря интегрированным регуляторам, наушникам и микрофонам. Для этого нужно подключить MaskFone к смартфону по Bluetooth — и дело в шляпе. Купить маску можно на сайте компании-производителя maskfone.com по цене $49,99.

Трекер BioButton

Пандемия коронавируса заставила программистов и инженеров придумывать разные устройства, которые бы помогли людям уберечься от болезни, либо обнаружить ее на ранней стадии, чтобы иметь возможность получить своевременное лечение. Именно таким устройством и является "трекер коронавируса" BioButton от BioIntelliSense. Девайс крепится непосредственно к телу при помощи специального медицинского клея. После активации оно отслеживает частоту дыхания, температуру, уровень активности и сна, пульс и другие показатели.

[ + – ] Репортаж о трекере BioButton

Как утверждают разработчики, спустя несколько дней трекер сможет собрать достаточно данных, чтобы определить инфицирование Covid-19 на ранней стадии и предупредить человека о необходимости принять меры. Оформить предзаказ можно на сайте компании-разработчика biointellisense.com.

Гибкие смартфоны TLC

Многие компании сегодня разрабатывают устройства с гнущимися дисплеями, и фаворитами в этом деле являются Samsung и LG. Об их достижениях мы уже достаточно рассказывали. А в данном материале хотим обратить ваше внимание на достижения TLC.

[ + – ] Презентация новинок компании TLC на выставке CES 2021

Итак, китайская компания показала на выставке CES 2021 смартфон со сворачиваемым дисплеем, размер которого варьируется от 6,7 до 7,8 дюйма. Вторая разработка — концепт устройства, сворачивающегося в "рулон". Если растянуть его OLED-экран до конца, то диагональ достигнет 17 дюймов. Таким образом смартфон можно будет превратить в планшет. В TLC отмечают, что оба гаджета поступят на рынок в 2021 году, но об их стоимости пока ничего не известно.

Суперширокий монитор Dell UltraSharp 40

Dell UltraSharp 40 удивил не только диагональю в 40 дюймов и разрешением 5210x2160 пикселей, но и радиусом кривизны 2500 мм, благодаря чему он обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 98-процентный охват DCI-P3. Время отклика монитора составляет 5 мс, частота обновления — 60 Гц, пиковая яркость на уровне 300 нит.

[ + – ] Самый большой изогнутый монитор в мире от Dell

Устройство оснащено динамиками по 18 Вт, одним портом DiplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0-портами, интерфейсом Thunderbolt 3. Стоить новинка будет $20,1 тыс.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga

Ноутбук попал в нашу подборку, прежде всего, благодаря своему весу, который составляет 1,13 кг. При этом толщина устройства — 11 мм. Однако не стоит беспокоиться насчет прочности корпуса, ведь он выполнен с использованием титана.

[ + – ] Презентация ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga на выставке CES 2021

13,5-дюймовый экран Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga крепится на шарнирах, благодаря чему вращаться на 360 градусов. Таким образом, пользователь может использовать гаджет как классический ноутбук, как планшет и как устройство для презентаций. У гаджета есть сканер отпечатков пальцев с хранением данных на чипе, ИК-камера, чип шифрования dTPM 2.0 и датчик присутствия. В продажу он поступит в январе 2021 года по цене $1899.

Mesh-система TP-Link Deco Voice X20

Mesh-система — домашняя Wi-Fi-система, созданная для устранения зон со слабым сигналом и обеспечения непрерывного Wi-Fi во всех помещениях. Что в ней может быть необычного? Наличие смарт-аудиоколонки и голосового помощника Amazon Alexa! Именно таким "дополнением" и располагает устройство TP-Link Deco Voice X20, презентованное на CES 2021. Alexa позволяет управлять не только mesh-сетью, но и всей экосистемой "умного" дома, исключая необходимость использования дополнительных устройств.

[ + – ] Обзор Mesh-системы TP-Link Deco Voice X20

TP-Link Deco Voice X20 являет собой mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6, обеспечивает широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 кв. м. Когда выйдет и сколько будет стоить mesh-система, пока неизвестно.

Робот Moflin

Кроме роботов Samsung, о которых мы писали ранее, посетителей виртуальной выставки CES 2021 впечатлил и робот Moflin, выполняющий функции… домашнего питомца. Устройство работает на базе множества датчиков и технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему он постоянно развивается и осваивает разные эмоции.

[ + – ] Робот Moflin может стать отличным домашним питомцем

Кроме того, он умеет различать голоса людей и ведет себя по-разному с каждым из них. Спектр выражаемых им эмоций весьма широк, как и у нас с вами. Предзаказ можно оформить на kickstarter.com.

Ранее мы сообщали о том, что Samsung презентовала смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, новые наушники и смарт-брелок.