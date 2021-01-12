Секретарь, слуга и уборщик: Samsung представила семейство домашних роботов

Устройства продемонстрировали на выставке CES 2021.

На выставке потребительской электроники CES 2021 компания Samsung презентовала нескольких роботов-помощников, работающих на базе искусственного интеллекта. Один из них служит в качестве секретаря, второй — в качестве уборщика, а третий — в качестве прислуги, передает издание engadget.com.

Самым интересным, по мнению журналистов, является робот Handy. Он привлек внимание тем, что по дизайну напоминает робота-ассистента марвеловского героя Тони Старка, известного под псевдонимом "Железный Человек".

[ + – ] Робот-ассистент киношного героя Тони Старка Фото: скриншот/Iron Man

Модель, разработанная южнокорейскими инженерами, получила оснащение в виде систем ИИ и машинного обучения, встроенной камеры, отвечающей за распознавание объектов разных размеров, форм и веса, а также руку, которая, собственно, и дала название роботу. Примечательно, что электронный помощник способен не только распознавать предметы, но и определять, из каких материалов они сделаны. Это помогает устройству легко управляться с делами. К примеру, налить жидкость в чашку, разместить тарелки в посудомоечной машине, вставить цветок в вазу.

[ + – ] Samsung демонстрирует возможности роботов Bot Care и Handy

Bot Care, также презентованный на выставке, использует систему ИИ, чтобы распознавать поведение пользователя и реагировать на него. Он выполняет роль личного помощника, изучает распорядок дня и привычки своего владельца, чтобы отправлять ему важные напоминания.

[ + – ] Себастьян Сунг, глава Samsung Research, представляет семейство домашних роботов-помощников Фото: Samsung

А еще был показан робот-пылесос JetBot 90 AI+, который использует LiDAR и несколько 3D-сенсоров для построения оптимального маршрута во время уборки. Это помогает ему прибираться максимально эффективно.

[ + – ] Демонстрация работы пылесоса JetBot 90 AI+

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