CES 2021 Innovation Awards: эксперты назвали топ-8 лучших смартфонов года

В список попали телефоны от Samsung, OnePlus, LG, Asus и TCL.

11 января 2021 года начала работу выставка потребительской электроники CES. В первый же день были объявлены лауреаты премии CES 2021 Innovation Awards. Устройства, платформы и технологии в 28-ми категориях были отмечены экспертным жюри за "выдающийся дизайн и разработку потребительских технологических продуктов", передает издание gsmarena.com.

В категорию "Мобильные устройства" попали 8 смартфонов от таких производителей, как Samsung, OnePlus, LG, Asus и TCL. Жюри, состоящее из 89 экспертов признали смартфон Galaxy A51 5G лучшим в категории "цена/качество". OnePlus 8 Pro удостоился звания "ведущего мобильного устройства года". Asus ROG Phone 3 выделился сразу по трем параметрам. По мнению специалистов, этот аппарат имеет лучшую систему охлаждения, звук отличного качества и привлекательный игровой дизайн. Свою награду ROG 3 разделил с геймпадом ROG 3 Kunai Gamepad. TCL 10 5G UW, доступный только клиентам одного оператора связи в США, заслужил свою награду благодаря необычному дизайну камеры.

А вот так выглядит полный список лауреатов:

Asus ROG Phone 3 и ROG 3 Kunai Gamepad,

LG Wing,

LG Velvet 5G,

TCL 10 5G UW,

Samsung Galaxy Z Flip 5G,

Samsung Galaxy Note20 5G и Note20 Ultra 5G,

Samsung Galaxy A51 5G,

OnePlus 8 Pro.

Фокус расскажет подробнее о каждом из телефонов, кроме TCL 10 5G UW, ведь он доступен только на территории США.

Asus ROG Phone 3

[ + – ] Лучший геймерский смартфон, по мнению экспертов, - Asus ROG Phone 3

Данный смартфон оснащен высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 865+ и графическим чипом Adreno 650, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340х1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Кроме быстрой загрузки и воспроизведения любой игры, аппарат может похвастать аудиосистемой GameFX, обеспечивающей насыщенный звук и, как следствие, максимальное погружение в игровой процесс. За комфорт гейминга отвечает система ультразвуковых сенсоров AirTrigger 3, размещенных на боковой панели. Система различает жесты, позволяет назначить игровые действия на определенные нажатия. Остальные характеристики: аккумулятор емкостью 6000 мАч, трехмодульная основная камера (64, 13 и 5 Мп), фронтальная камера на 24 Мп, встроенная память: 128 Гб, оперативная память: 12 Гб. В Украине такой телефон продается по цене от 18,8 тыс. до – 21 тыс. грн.

LG Wing 5G

[ + – ] Обзор LG Wing 5G с Т-образным вертящимся экраном

Смартфон LG Wing 5G продается далеко не во всех известных онлайновых магазинах Украины, однако некоторые маркеты обещают его его доставку в скором времени, либо уже имеют в наличии и продают по цене 29 тыс. грн. Этот телефон обладает двумя дисплеями, один из которых способен поворачиваться на 90 градусов. Еще одной фишкой модели является фронтальная камера, расположенная под экраном.

Основной, вращающийся дисплей, имеет диагональ 6,8 дюймов, разрешение пикселей 1080x2460 точек и OLED-матрицу. Разрешение второго дисплея поменьше — 1080x1240рх, но, учитывая, что он имеет меньшую диагональ, такого разрешения достаточно. LG Wing 5G работает на базе ОС Android 10 и процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Объем его оперативной памяти составляет 8 Гб, а встроенной — 128 Гб. Также на борту имеется видеопроцессор Adreno 620, аккумулятор на 4000 мАч, основная камера на 64 Мп и фронтальная — на 32 Мп.

LG Velvet 5G

[ + – ] Демонстрация геймерских возможностей модели LG Velvet 5G

Этот смартфон — тоже нечастый гость в украинских магазинах электроники, но все же найти его можно, и купить за за 15,5 тыс. грн. В аппарате предусмотрена операционная система Android 10. Объем оперативной памяти — 6 Гб, встроенной — 128 Гб, есть и слот для карты памяти, 2 слота для SIM-карт. Работу обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, аккумулятор на 4300 мАч. Что касается камер, то основная, 48-мегапиксельная, имеет три датчика и может снимать видео с разрешением 4K, фронтальная — 16-мегапиксельная.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

[ + – ] Видеообзор аппарата Samsung Galaxy Z Flip 5G

Данную модель можно приобрести в Украине, разлет цен, согласно ресурсу hotline.ua, составляет от 24,5 тыс. до 26,1 тыс. грн. А характеристики у него следующие: 2 слота для SIM-карт, два AMOLED-экрана, диагональю 6,7 дюймов (внутренний) и 1,1 дюйм (внешний) с разрешением 2636x1080 точек (внутренний) и 300x112 точек (внешний), объем встроенной памяти 256 Гб, оперативной — 8 Гб, процессор: Qualcomm Snapdragon 865+, ОС Android 10, аккумулятор емкостью 3300 мАч.

Samsung Galaxy Note20 5G

[ + – ] Galaxy Note20 5G - один из флагманов Samsung, признанный лучшим смартфоном 2020 года Фото: dxomark.com

Эта модель, прежде всего, выделяется своим безрамочным Dynamic AMOLED-дисплеем, который занимает всю лицевую поверхность, а также "находит" на боковые грани. Разрешение у экрана очень высокое — 3088х1440 точек, а частота обновления составляет 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев у аппарата размещен под экраном, что нетипично для безрамочных аппаратов. В комплект входит стилус S Pen. Основной блок камер состоит из трех сенсоров на 108 и пары по 12 Мп. Фронтальная камера размещена в миниатюрном точечном вырезе в дисплее и имеет сенсор на 10 Мп. Под корпусом размещается 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 865+. И о памяти: встроенная имеет объем 256 Гб, а оперативная — 12 Гб.

Samsung Galaxy A51 5G

[ + – ] Samsung Galaxy A51 5G - единственный бюджетный смартфон в списке лауреатов Фото: hi-tech.mail.ru

Это единственный бюджетный смартфон, попавший в список. У нас в стране он продается по цене 6,5 ты. до 11 тыс. грн. Чем же он примечателен? Во-первых, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном. Во-вторых, основной камерой на 32 Мп, размещенной в маленьком окошке вверху дисплея. В-третьих, 8-ядерным чипом Exynos 9611 с графическим ускорителем Mali-G72 MP3. В-четвертых, основной камерой, состоящей из четырех модулей на 48 Мп, 12 Мп и двух по 5 Мп, которые позволяют записывать видео в разрешении 3840х2160 точек с частотой 60 к/с, а также вести замедленную съемку с частотой 240 к/с. И в-пятых, смартфон имеет NFC-модуль и поддержку быстрой зарядки на 15 Вт.

OnePlus 8 Pro

[ + – ] OnePlus 8 Pro — популярная модель среди украинских пользователей Фото: OnePlus

OnePlus 8 Pro — весьма популярная модель среди украинских пользователей, предпочитающих пользоваться смартфонами премиум-класса. Телефон располагает 6,78-дюймовый экраном, на котором размещена фронтальная камера на 16 Мп. Дисплей оснащен AMOLED-матрицей, его разрешение составляет 3168х1440 точек при соотношении сторон 19,8:9. Еще из технических характеристик стоит упомянуть 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, видеочип Adreno 650, основную четырехмодульную камеру на 48 Мп (2 шт.) и 8 Мп, 5 Мп. Камера может записывать видео в разрешении 4К, создавать RAW-снимки высокого качества, макро-фотографии и пр. Также устройство имеет NFC и поддержку быстрой 30 Вт зарядки, способной зарядить емкий аккумулятор на 4510 мАч до 50% всего за 22 минуты. В украинских магазинах аппарат продается по цене от 19,8 тыс. до 26 тыс. грн.

Ранее Фокус публиковал рейтинг самых популярных смартфонов 2020 года среди украинцев.