The Best Tech: рейтинг самых популярных смартфонов 2020 года среди украинцев

Рейтинг самых популярных смартфонов 2020 года среди украинцев

Коронавирусный карантин сделал нас ещё более зависимыми от гаджетов. Многим пришлось перейти на дистанционную работу и учёбу, и это стало причиной суперпопулярности ноутбуков, смартфонов, планшетов. Аналитики исследовательских компаний по всему миру отмечают в разы выросший спрос на смарт-девайсы. Особенной популярностью пользуются смартфоны. Фокус составил рейтинг самых востребованных телефонов среди украинских пользователей, опираясь на данные маркетплейсов Hotline.ua и сети магазинов «Алло».

Самые доступные – Xiaomi и ZTE

Согласно данным, предоставленным украинскими онлайновыми магазинами, в ультрабюджетной категории (стоимость — 2–3,5 тыс. грн) безусловным лидером стала марка ZTE. К примеру, модель ZTE Blade L210 1, которая стоит 1900 грн, может предложить пользователю 1 Гб оперативной памяти, 32 Гб — встроенной, TFT-дисплей диагональю 6 дюймов и четырёхъядерный процессор частотой 1.3 ГГц, которого хватит для обеспечения минимального функционала.

[ + – ] ZTE Blade L210 может предложить пользователю 1 Гб оперативной памяти, 32 Гб — встроенной, TFT-дисплей диагональю 6 дюймов и четырёхъядерный процессор частотой 1.3 ГГц

В бюджетной категории (3,5–8 тыс. грн) лидировали смартфоны от Xiaomi линеек Redmi и Poco. Самой покупаемой моделью стала Redmi 9 стоимостью от 3,5 тыс. грн. Несмотря на дешевизну, аппарат обладает большим IPS-дисплеем, ёмкой батареей на 5 тыс. мАч, чипом NFC, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. В минусы можно записать не самый производительный процессор — его мощности хватает лишь для плавной работы интерфейса и простых игр.

[ + – ] Хiaomi redmi 9 имеет 4 объектива, но телеобъектива среди них нет. Из четырех модулей лишь два полноценно «снимающих» — основной и сверхширокий, а два других с минимальными параметрами (2 Мп и 5 Мп, f/2,4) работают сенсором глубины резкости и макрообъективом с невысоким разрешением

Чуть дороже, но всё же вполне доступной была модель Xiaomi Poco X3, стартовая цена которой — 6,6 тыс. грн. За такие деньги пользователь получает аппарат с неплохой начинкой: чип Qualcomm Snapdragon 732G и частотой 120 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру и батарею на 5160 мАч.

Средний ценник – Samsung, Realme, OnePlus

В категории «средняя цена» (8–15 тыс. грн) в течение 2020 года лидирует линейка Galaxy южнокорейского бренда Samsung. Чаще всего украинцы приобретали модели серии «М». Galaxy M51, стоимость которого варьируется от 9 тыс. до 11 тыс. грн, привлекал ёмким аккумулятором на 7000 мАч, безрамочным 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 730G, 64-мегапиксельным основным объективом, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 5-мегапиксельным объективом для макросъёмки и датчиком глубиной 5 Мп, наличием модуля NFC и поддержкой быстрой зарядки на 25W. Касательно памяти, её объёмы таковы: встроенная — 128 Гб, оперативная — 6 Гб.

[ + – ] Samsung galaxy m51 располагает эргономичной формой корпуса, добротным дисплеем, ёмким аккумулятором на 4500 мАч, неплохой камерой для своей стоимости и сверхбыстрой зарядкой

Также частенько покупали Realme 7 Pro, который при ценнике 8,5 тыс. грн располагает эргономичной формой корпуса, добротным дисплеем, ёмким аккумулятором на 4500 мАч, неплохой камерой для своей стоимости и сверхбыстрой зарядкой. Из «минусов» — только процессор Snapdragon 720G, не позволяющий увидеть максимальный уровень графики в играх нового поколения, зато скорость и плавность работы интерфейса будут на высоте. А дальше — снова плюсы: 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, поддержка карт памяти, два раздельных слота под SIM-карты, наличие NFC и стереозвука.

[ + – ] Realme 7 Pro имея средний чип Qualcomm Snapdragon 765G, располагает большим, чем у других моделей, объёмом памяти — 12 Гб оперативки и 256 Гб встроенной. «На борту» имеются также 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 90 Гц, аккумулятор на 4115 мАч, основная камера на 48 Мп и фронтальная — на 32 Мп

Из более дорогих моделей (12–14 тыс. грн) приобретался чаще всего OnePlus Nord. Имея средний чип Qualcomm Snapdragon 765G, он располагает большим, чем у других моделей, объёмом памяти — 12 Гб оперативки и 256 Гб встроенной. «На борту» имеются также 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 90 Гц, аккумулятор на 4115 мАч, основная камера на 48 Мп и фронтальная — на 32 Мп.

[ + – ] OnePlus Nord получил признание и популярность благодаря большому объёму памяти, как для телефонов среднего класса

Премиум-класс: Samsung, Apple

В этой категории (более 15 тыс. грн) украинские пользователи проголосовали гривней за смартфоны двух брендов — южнокорейского Samsung и американского Apple.

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Телефоны серии Fold полюбились многим благодаря необычному форм-фактору — гнущемуся экрану, способному превратить телефон в небольшой планшет. Итак, давайте посмотрим, чем привлёк украинцев Galaxy Z Fold2 стоимостью 47–60 тыс. грн: Super AMOLED-дисплей диагональю 6,23 дюйма с разрешением 2260х816 точек, гибкий основной Dynamic AMOLED-дисплей диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2208х1768 точек и частотой обновления 120 Гц, 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 865, основная трёхмодульная (по 12 Мп) и фронтальная двухмодульная (по 10 Мп) камеры, NFC-чип, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, память 12 Гб/256 Гб, ёмкость аккумулятора 4500 мАч.

[ + – ] Samsung Galaxy Z Fold2 оснащён Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,23-дюйма, гибким основным Dynamic AMOLED-дисплеем диагональю 7,6-дюйма, 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 865, памятью 12 Гб/256 Гб, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч

Второй смартфон от Samsung, покоривший сердца украинских пользователей, — Galaxy Note20 Ultra (стартовая цена от 28 тыс. грн его «младший брат» Note 20, без приставки Ultra стоит от 24 тысяч). Аппарат оснащён 6,9-дюймовым сенсорным Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 3088х1440 точек и адаптивной частотой обновления, которая меняется в зависимости от изображения от 60 до 120 Гц. За его работу отвечает 7-нанометровый процессор Exynos 990. Объём оперативной памяти — 8 Гб, а встроенной — 256 Гб, есть слот для карт памяти. Что касается камеры, то её характеристики впечатляют: 108-мегапиксельный широкоугольный объектив, 12-мегапиксельный телефотообъектив с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным гибридным приближением, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией. В помощь также предлагается смарт-стилус S Pen, располагающий акселерометром, 6-осевым гироскопом, модулем Bluetooth LE и аккумулятором, которого хватает на 10 часов работы.

[ + – ] Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащён 6,9-дюймовым сенсорным Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 3088х1440 точек и адаптивной частотой обновления, которая меняется в зависимости от изображения от 60 до 120 Гц. За его работу отвечает 7-нанометровый процессор Exynos 990. Объём оперативной памяти — 8 Гб, а встроенной — 256 Гб.

Хотя флагманы Apple были презентованы относительно недавно, 13 октября 2020 года, они уверенно заняли лидерские позиции. Причём сразу две модели, как и в случае с Samsung. Итак, более всего украинцам пришлись по нраву iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так как они имеют схожие характеристики, мы прокомментируем функционал 12 Pro и узнаем, что компания-производитель пообещала людям за 30–60 тыс. грн. Новинки оснащены экраном, диагональ которого — более 6,1 дюйма, производительным чипом Apple A14, памятью 6 ГБ/128 ГБ. На задней панели находится тройная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, 4-кратным зумом и сканером LiDAR, обеспечивающим хорошее качество снимков при плохом освещении. Также камера поддерживает 2,5-кратное оптическое приближение, обладает функцией Deep Fusion (объединение нескольких снимков в один), видео записывает в HDR.

[ + – ] Apple iPhone 12 Pro оснащён чипом Apple A14 собственного производства, благодаря работе которого производительность всего 12-го поколения iPhone выросла в разы

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