Ученые выяснили, как интернет влияет на миграцию

Как показало исследование, к переезду за рубеж больше всего склоны экономические мигранты, женщины и люди с низким уровнем образования, ищущие лучшего будущего.

Исследование, проведенное под руководством Университета Макгилла в более чем 150 странах, связывает использование интернета с миграционными намерениями и поведением, предполагая, что цифровая связь играет ключевую роль в принятии миграционных решений и активно поддерживает миграционный процесс, пишет Phys.org.

В странах с большим количеством интернет-пользователей, как правило, больше людей, готовых эмигрировать. На индивидуальном уровне связь между использованием интернета и намерением мигрировать сильнее среди женщин и лиц с низким уровнем образования.

Согласно команде международных исследователей из Университета Макгилла, Оксфордского университета, Университета Калабрии и Университета Боккони, такой же результат был обнаружен для экономических мигрантов по сравнению с политическими.

"Цифровая революция, вызванная появлением интернета, изменила наше общество, экономику и образ жизни. Миграция — не исключение в этой революции", — говорит соавтор исследования Лука Мария Песандо, доцент кафедры социологии и Центра динамики народонаселения Университета Макгилла.

В исследовании, опубликованном в Population and Development Review, ученые отслеживали использование интернета и пути миграции по данным Мирового банка, Международного союза электросвязи, Глобального индекса мира, Арабского барометра и Международного опрос Галлапа, граждан в 160 странах.

Их результаты подчеркивают важность интернета как информационного канала для мигрантов, покидающих свою страну в поисках лучших возможностей.

В отличие от политических мигрантов, которых может подтолкнуть, например, внезапный взрыв гражданского конфликта, экономические мигранты чаще получают выгоду от доступа к информации, предоставляемой интернетом, и чаще определяются стремлениями к более лучшему будущему в странах назначения.

"Интернет не только дает доступ к большей информации, но и позволяет нам легко сравнивать себя с другими людьми, живущими в других (зачастую более богатых) странах", – говорит Песандо.

Тематическое исследование Италии

Просматривая данные о миграции в Италии, стране, которая за последние два десятилетия зафиксировала значительный приток мигрантов, исследователи обнаружили сильную корреляцию между использованием интернета в странах происхождения мигрантов и присутствием людей из этой страны в Италии в реестре населения в следующем году.

Отслеживая мигрантов, в том числе лиц, ищущих убежища, и беженцев, проходящих через иммиграционный центр Sant’Anna в Калабрии, исследователи также обнаружили связь между цифровыми навыками мигрантов и их добровольным уходом из центра в поисках лучших экономических возможностей.

"Наши результаты способствуют растущему количеству исследований цифровой демографии, в которых данные, созданные в интернете, используются для изучения миграции и других демографических явлений. Наша работа свидетельствует о том, что интернет действует не только как инструмент для наблюдения за миграционным поведением, но и действительно активно поддерживает процесс миграции", — говорит Песандо.

В дальнейшем исследовательская группа, в которую входят Франческо Биллари из Университета Боккони, Ридхи Кашьяп и Валентина Ротонди из Оксфордского университета, будет исследовать, как цифровые технологии и возможности подключения влияют на результаты социального развития, начиная от расширения прав и возможностей женщин и заканчивая репродуктивным здоровьем и благополучием детей из поколения в поколение.