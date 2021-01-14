Компания Razer показала умную многоразовую маску со встроенным громкоговорителем и подсветкой

Правда, пока это только концепт, еще не запущенный в массовое производство

Компания Razer, которая занимается разработкой игрового оборудования, на цифровой выставке CES 2021 представила многоразовый респиратор N95, способный отфильтровывать примерно 95% мелких частиц, под названием Project Hazel. Его в компании амбициозно назвали "самой умной в мире" маской санитарно-гигиенического назначения. Об этом пишет Collider.

Пока неизвестно, когда продукт будет запущен в продажу и сколько будет стоить. Сейчас это лишь концепт. Он сделан из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. Сама оболочка — прозрачная (чтобы можно было читать по губам и видеть мимику собеседника).

И хотя Razer описывает Project Hazel как маску с медицинским сертификатом N95, необходимых для этого разрешений от регуляторных органов компания еще не получила. Представитель знаменитого американского производителя игровых компьютеров и периферии сообщил, что по проекту компания сотрудничает с группой медицинских экспертов и исследователей.

Отличительной особенностью этой маски являются две круглые вентиляционные зоны по бокам рта, которые придают устройству футуристический вид противогаза. По замыслу разработчиков Project Hazel, здесь будут использоваться активные дисковые вентиляторы, фильтрующие вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO2.

[ + – ]

В планах разработчиков и вышеупомянутая сертификация N95. По планам, устройство будет эффективно блокировать 95 процентов частиц, переносимых по воздуху, включая вирус COVID-19 и другие распространенные патогены. Вентиляторы будут съемными и их можно будет менять.

Также в компании подумали об эстетике и оснастили маску фирменной подсветкой Chroma RGB — каждое из колец между клапаном и усилителем может подсвечиваться любым цветом, а в темной время суток автоматически активируется набор светодиодов для освещения области вокруг рта, чтобы другие могли видеть артикуляцию говорящего.

Предусмотрен выпуск маски в двух цветах — черном и сером. В довесок к маске идет зарядный футляр с функцией УФ-стерилизации.

[ + – ] Кадр из фильма "Аватар"

[ + – ] Скриншот из игры Cyberpunk 2077

В Сети уже отметили, что в компании явно вдохновлялись фантастическими фильмами и играми про недалекое будущее, когда маски-противогазы становятся обычным предметов в гардеробе.