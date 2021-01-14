Samsung презентовала смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, новые наушники и смарт-брелок

Все новинки поступят в продажу в январе 2021 года.

Сегодня компания Samsung провела презентацию нескольких новых устройств. Фокус подробно расскажет о каждой новинке.

Наушники Galaxy Buds Pro

Первыми были продемонстрированы умные наушники нового поколения — Galaxy Buds Pro. Как отметили представители компании, они способны обеспечить 99-процентное шумоподавление благодаря системе искусственного интеллекта (ИИ). Также устройство располагает системой контроля звука: как только пользователь начинает говорить, звук в наушниках становится тише. В результате, юзер никого не перекрикивает и не имеет надобности отключать наушники и самостоятельно регулировать громкость.

[ + – ] Наушники Galaxy Buds Pro имеют специальный кейс для подзарядки Фото: скриншот/Facebook

Смарт-девайс располагает несколькими режимами. Например, при активации "audio 360", устройство распознает повороты головы и в соответствии калибрует звук так, чтобы он "не смещался". Режим "auto switch" переключает наушники на то устройство, на которое поступил звонок, т.е. с телефона они могут сами переключиться, к примеру, на планшет. За качество звонков отвечает приемное устройство и два микрофона, направленные в сторону рта. Система отфильтровывает звуки ветра, поэтому голос пользователя будет хорошо слышен абоненту, который ему позвонил

Еще одним нововведением стали двухканальные динамики с вуферами и твитерами, обеспечивающими басы и кристальную чистоту высоких нот.

Galaxy Buds Pro поступят в продажу с 15 января 2021 года по цене $199.

Технология SmartThings Find и смарт-брелок Galaxy Smart Tag

Смарт-брелок и технология SmartThings Find помогут пользователю не терять важные вещи. А уж если они и потерялись, то он без труда их отыщет. Например, если брелок прикреплен к ошейнику собаки, а она вдруг сбежала, юзер сможет активировать SmartThings Find — сигналы бедствия получат все участники комьюнити, находящиеся неподалеку, и помогут в поисках. При этом сторонние пользователи не получат доступа к вашим данным.

[ + – ] Смарт-брелоки Galaxy Smart Tag можно кастомизировать, придав им оригинальности Фото: скриншот из Facebook

Если Galaxy Smart Tag был прикреплен к предмету, достаточно запустить приложение для визуализации поиска. Поиск возможен и по звуку.

Устройство поступит в продажу 29 января по цене $29,99.

Смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+

Компания презентовала и новых флагманов — модели смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+. Они оснащены безрамочными умными AMOLED-экранами, способными самостоятельно оптимизировать частоту между 48 и 120 Гц, в зависимости от того, какой контент просматривает пользователь. Есть и функция защиты глаз, активирующаяся автоматически. Диагональ дисплеев равна 6,7 и 7,1 дюйма.

[ + – ] Подробные характеристики камеры смартфонов Galaxy S21 и Galaxy S21+ Фото: скриншот из Facebook

Главной особенностью новинок стала основная камера, оснащенная технологией ИИ, способная самостоятельно настраиваться, фокусироваться, отличать объект от фона и выгодно выделять его, определять направление света. Камера может снимать видео 8К, которое в 4 раза четче 4К, располагает функцией, при активации которой одновременно со съемкой видео проводится и съемка фото. Также поддерживает "режим режиссера", позволяющий во время съемки менять угол, приближать, удалять изображение, переставлять кадры местами. Фронтальная камера может похвастать режимом улучшения лица для селфи-снимков, автоматическим балансом белого. А что касается защиты данных, то пользователь может легко убрать метаданные с фото и видео, а также забрать права на просмотр контента, который отправил кому-либо.

[ + – ] Цветовая гамма моделей Galaxy S21 и Galaxy S21+ Фото: скриншот из Facebook

Согласно заявлениям представителей компании, установленный чип работает на 20% быстрее, чем чипы старшего поколения. есть поддержка 5G, предустановленные игры от Game Pass и Unity.

В продажу модели поступят 29 января. Цены: $799 и $999.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra

Еще один флагман линейки. Его презентация началась с демонстрации возможностей камеры, имеющей 4 объектива, лазерный автофокус (обеспечивает минимальное расстояние в 5 см), 108-мегапиксельный сенсор изображений, зум, способный увеличиваться с 10-кратного до 100-кратного, систему ИИ, помогающую фотографировать в темноте, технологию nona-binning, увеличивающую поверхность пикселей и таким образом убирающей шумы при недостаточном освещении.

[ + – ] Характеристики камеры Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: скриншот из Facebook

Основной цвет аппарата (и экрана, и корпуса) — фантомный черный. Однако пользователи могут выбрать цветную заднюю панель из нескольких вариантов.

[ + – ] Фантомный черный Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: скриншот из Facebook

Samsung Galaxy S21 Ultra тоже имеет умный дисплей, оптимизирующий зрительский опыт, калибруя частоту от 10 до 120 Гц. Диагональ — 6,8 дюймов диагональ, совместимость со стилусами S Pen и S Pen Pro.

Цена новинки, которая поступит в продажу 29 января, составит $1199.