Samsung презентовала смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, новые наушники и смарт-брелок
Все новинки поступят в продажу в январе 2021 года.
Сегодня компания Samsung провела презентацию нескольких новых устройств. Фокус подробно расскажет о каждой новинке.
Наушники Galaxy Buds Pro
Первыми были продемонстрированы умные наушники нового поколения — Galaxy Buds Pro. Как отметили представители компании, они способны обеспечить 99-процентное шумоподавление благодаря системе искусственного интеллекта (ИИ). Также устройство располагает системой контроля звука: как только пользователь начинает говорить, звук в наушниках становится тише. В результате, юзер никого не перекрикивает и не имеет надобности отключать наушники и самостоятельно регулировать громкость.
Смарт-девайс располагает несколькими режимами. Например, при активации "audio 360", устройство распознает повороты головы и в соответствии калибрует звук так, чтобы он "не смещался". Режим "auto switch" переключает наушники на то устройство, на которое поступил звонок, т.е. с телефона они могут сами переключиться, к примеру, на планшет. За качество звонков отвечает приемное устройство и два микрофона, направленные в сторону рта. Система отфильтровывает звуки ветра, поэтому голос пользователя будет хорошо слышен абоненту, который ему позвонил
Еще одним нововведением стали двухканальные динамики с вуферами и твитерами, обеспечивающими басы и кристальную чистоту высоких нот.
Galaxy Buds Pro поступят в продажу с 15 января 2021 года по цене $199.
Технология SmartThings Find и смарт-брелок Galaxy Smart Tag
Смарт-брелок и технология SmartThings Find помогут пользователю не терять важные вещи. А уж если они и потерялись, то он без труда их отыщет. Например, если брелок прикреплен к ошейнику собаки, а она вдруг сбежала, юзер сможет активировать SmartThings Find — сигналы бедствия получат все участники комьюнити, находящиеся неподалеку, и помогут в поисках. При этом сторонние пользователи не получат доступа к вашим данным.
Если Galaxy Smart Tag был прикреплен к предмету, достаточно запустить приложение для визуализации поиска. Поиск возможен и по звуку.
Устройство поступит в продажу 29 января по цене $29,99.
Смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+
Компания презентовала и новых флагманов — модели смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+. Они оснащены безрамочными умными AMOLED-экранами, способными самостоятельно оптимизировать частоту между 48 и 120 Гц, в зависимости от того, какой контент просматривает пользователь. Есть и функция защиты глаз, активирующаяся автоматически. Диагональ дисплеев равна 6,7 и 7,1 дюйма.
Главной особенностью новинок стала основная камера, оснащенная технологией ИИ, способная самостоятельно настраиваться, фокусироваться, отличать объект от фона и выгодно выделять его, определять направление света. Камера может снимать видео 8К, которое в 4 раза четче 4К, располагает функцией, при активации которой одновременно со съемкой видео проводится и съемка фото. Также поддерживает "режим режиссера", позволяющий во время съемки менять угол, приближать, удалять изображение, переставлять кадры местами. Фронтальная камера может похвастать режимом улучшения лица для селфи-снимков, автоматическим балансом белого. А что касается защиты данных, то пользователь может легко убрать метаданные с фото и видео, а также забрать права на просмотр контента, который отправил кому-либо.
Согласно заявлениям представителей компании, установленный чип работает на 20% быстрее, чем чипы старшего поколения. есть поддержка 5G, предустановленные игры от Game Pass и Unity.
В продажу модели поступят 29 января. Цены: $799 и $999.
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra
Еще один флагман линейки. Его презентация началась с демонстрации возможностей камеры, имеющей 4 объектива, лазерный автофокус (обеспечивает минимальное расстояние в 5 см), 108-мегапиксельный сенсор изображений, зум, способный увеличиваться с 10-кратного до 100-кратного, систему ИИ, помогающую фотографировать в темноте, технологию nona-binning, увеличивающую поверхность пикселей и таким образом убирающей шумы при недостаточном освещении.
Основной цвет аппарата (и экрана, и корпуса) — фантомный черный. Однако пользователи могут выбрать цветную заднюю панель из нескольких вариантов.
Samsung Galaxy S21 Ultra тоже имеет умный дисплей, оптимизирующий зрительский опыт, калибруя частоту от 10 до 120 Гц. Диагональ — 6,8 дюймов диагональ, совместимость со стилусами S Pen и S Pen Pro.
Цена новинки, которая поступит в продажу 29 января, составит $1199.