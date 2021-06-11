Китайский робот-собака для "простых людей" поступил в продажу

Новый робопес намного дешевле аналогов, но и делать он может немного.

Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов, называемых роботами-собаками или робопсами. На днях она сообщила о начале продаж первой модели – Unitree Go1. Стоимость ее начинается с $2700. Для сравнения, робот Spot компании Boston Dynamics стоит $74 500.

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Если Spot в основном ориентирован на коммерческое использование, для выполнения разных работ, то робопес от Unitree Go1 в первую очередь "предназначен для простых людей". Unitree заявила о желании сделать четвероногих роботов таким же доступным и популярным продуктом, как смартфоны и квадрокоптеры.

Судя по демонстрационному видео, Unitree Go1 может следовать за хозяином и переносить на себе бутылку воды.

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На сайте производителя представлена только одна версия робота, но СМИ пишут, что существует три модификации. Речь идет о моделях Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 и Go1 Edu за $8500. Две старшие модели построены на основе более производительных процессоров и имеют дополнительные датчики. Они могут развивать скорость до 17 км/ч.

Масса всех модификаций одинаковая – 12 кг.

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Unitree не указывает время автономной работы своего робопса, только заявляет, что Go1 сможет стать "спутником на весь день". К примеру, Spot способен проработать без подзарядки только 90 минут.

Напомним, швейцарская компания ANYbotics анонсировала выход на рынок автономного четвероногого робота ANYmal. Он будет поставляться в комплекте с ПО, позволяющим ему инспектировать энергетические и перерабатывающие предприятия, а также работать в местах, которые для людей считаются опасными.

Аналитическая компания ABI Research опубликовала результаты исследования рынка потребительской робототехники. В 2020 году продажа устройств принесла $10,4 млрд, что на 4,3% больше, чем прогнозировалось.