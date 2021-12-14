Змінив свою долю: фотограф купив NFT-картинку за $320, а продав за $1,4 млн

За пів року колекція Bored Ape Yacht Club стала дуже популярною, тому люди готові купувати зображення мавпочок, сподіваючись заробити статок.

Фотограф Джон Кноф зміг заробити $1,4 млн завдяки NFT-токену з колекції Bored Ape Yacht Club, купленому за $320. Таким досягненням він похвалився на своїй сторінці у Twitter.

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За словами користувача, у травні він купив зображення #9452 з мавпою в скафандрі та з лазерними променями в очах відразу після створення колекції за 0,8 Ethereum (близько $320 за курсом на той момент). Через пів року Джон Кноф продав права на картинку за 347 Ethereum, що еквівалентно $1,4 млн. Зараз мавпа #9452 виставлена на онлайн-аукціон OpenSea, поки найвища ставка — 50,01 Ethereum ($189 029).

"Я не можу знайти слів. Я просто ридаю. Дякую @BoredApeYC за те, що повністю змінив моє життя та всіх у спільноті!!!! І дякую, Джеффе Ніколас, за те, що сказав нам купувати їх!" — поділився Джон Кноф у своєму посту.

Як пише CNET, The Bored Ape Yacht Club — одна з найпрестижніших колекцій NFT у світі. Серед власників токенів є такі зірки як Джиммі Феллон, Стеф Каррі та Post Malone. До продажу та повторного виставлення #9452 на торги найдешевше зображення оцінювали в 52 ETH або $210 тис. Однак у суботу, 11 грудня, один із користувачів продав свій токен лише за $3066.

Угода відбулася через помилку минулого власника з ніком maxnaut, який збирався виставити #3547 за 75 ETH, однак у підсумку вказав суму в 0,75 ETH. Один із учасників блокчейну помітив вигідну пропозицію та практично миттєво купив токен, вказавши велику комісію у розмірі $34 тис. за обробку транзакції, щоб ніхто не зміг її випередити. NFT відразу виставили на продаж в OpenSea, і зараз ставки перевищили 85 ETH, або $321 тис. Аналітики припускають, що операцію було здійснено за допомогою спеціального бота, налаштованого на пошук та купівлю дешевих токенів.

"Як це сталося? Думаю, виною всьому втрата концентрації. Я роблю багато операцій кожен день, і просто не звернув належної уваги на одну з них. Я помітив помилку, коли вже клацнув мишею, і не встиг натиснути на "Скасувати", тому що бот миттєво відправив транзакцію з більш ніж 8 ETH плати за "газ", і вона була негайно оброблена. Отак просто зникли $250 тис.", — прокоментував ситуацію невдалий трейдер.

Раніше 12-річна Ніла Гейс заробила $1,6 млн на продажі своїх NFT. 2021 року вона виставила на продаж три колекції картин, що зображають людей із дуже довгими шиями.

Писали також, що безкоштовну картинку перетворили на NFT і продали за $300 тис. Автор жартома створив колекцію токенів EtherRock із зображеннями каменів, які стали популярними лише через чотири роки.