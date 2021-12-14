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Змінив свою долю: фотограф купив NFT-картинку за $320, а продав за $1,4 млн

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Bored Ape Yacht Club, NFT, мавпа
Фото: opensea.io | Мавпа #9452 із колекції Bored Ape Yacht Club

За пів року колекція Bored Ape Yacht Club стала дуже популярною, тому люди готові купувати зображення мавпочок, сподіваючись заробити статок.

Фотограф Джон Кноф зміг заробити $1,4 млн завдяки NFT-токену з колекції Bored Ape Yacht Club, купленому за $320. Таким досягненням він похвалився на своїй сторінці у Twitter.

За словами користувача, у травні він купив зображення #9452 з мавпою в скафандрі та з лазерними променями в очах відразу після створення колекції за 0,8 Ethereum (близько $320 за курсом на той момент). Через пів року Джон Кноф продав права на картинку за 347 Ethereum, що еквівалентно $1,4 млн. Зараз мавпа #9452 виставлена на онлайн-аукціон OpenSea, поки найвища ставка — 50,01 Ethereum ($189 029).

"Я не можу знайти слів. Я просто ридаю. Дякую @BoredApeYC за те, що повністю змінив моє життя та всіх у спільноті!!!! І дякую, Джеффе Ніколас, за те, що сказав нам купувати їх!" — поділився Джон Кноф у своєму посту.

Як пише CNET, The Bored Ape Yacht Club — одна з найпрестижніших колекцій NFT у світі. Серед власників токенів є такі зірки як Джиммі Феллон, Стеф Каррі та Post Malone. До продажу та повторного виставлення #9452 на торги найдешевше зображення оцінювали в 52 ETH або $210 тис. Однак у суботу, 11 грудня, один із користувачів продав свій токен лише за $3066.

Угода відбулася через помилку минулого власника з ніком maxnaut, який збирався виставити #3547 за 75 ETH, однак у підсумку вказав суму в 0,75 ETH. Один із учасників блокчейну помітив вигідну пропозицію та практично миттєво купив токен, вказавши велику комісію у розмірі $34 тис. за обробку транзакції, щоб ніхто не зміг її випередити. NFT відразу виставили на продаж в OpenSea, і зараз ставки перевищили 85 ETH, або $321 тис. Аналітики припускають, що операцію було здійснено за допомогою спеціального бота, налаштованого на пошук та купівлю дешевих токенів.

"Як це сталося? Думаю, виною всьому втрата концентрації. Я роблю багато операцій кожен день, і просто не звернув належної уваги на одну з них. Я помітив помилку, коли вже клацнув мишею, і не встиг натиснути на "Скасувати", тому що бот миттєво відправив транзакцію з більш ніж 8 ETH плати за "газ", і вона була негайно оброблена. Отак просто зникли $250 тис.", — прокоментував ситуацію невдалий трейдер.

Раніше 12-річна Ніла Гейс заробила $1,6 млн на продажі своїх NFT. 2021 року вона виставила на продаж три колекції картин, що зображають людей із дуже довгими шиями.

Писали також, що безкоштовну картинку перетворили на NFT і продали за $300 тис. Автор жартома створив колекцію токенів EtherRock із зображеннями каменів, які стали популярними лише через чотири роки.