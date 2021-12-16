Перше у світі SMS продадуть на аукціоні у вигляді NFT за 170 000 фунтів стерлінгів

Річард Джарвіс отримав на свій телефон Orbitel 901 у грудні 1992 повідомлення "Merry Christmas" від інженера Ніла Папворта.

Перше у світі SMS у вигляді незамінного токена на блокчейні Ethereum виставлять на аукціоні за 170 000 фунтів стерлінгів, повідомляє The Mirror.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Коротке повідомлення, що складається всього з 15 літер — Merry Christmas — було відправлено директору Vodafone у грудні 1992 року. Річард Джарвіс отримав його на свій телефон Orbitel 901 від інженера Ніла Папворта з Ньюбері, Беркшир. Папворту було 22 роки, коли він відправив із комп'ютера повідомлення, яке увійшло до історії.

Британська телекомунікаційна компанія Vodafone вирішила випустити до цієї події NFT.

Продаж NFT відбудеться 21 грудня, його проведе французький аукціонний будинок Aguttes. Придбати колекційний токен можна буде за криптовалюту ETH. Переможець торгів отримає цифровий файл, що містить інформацію про відправника та одержувача, таку як їхній номер телефону та повідомлення, а також виняткове право власності на унікальну копію вихідного протоколу зв'язку, за яким було передано історичне SMS. Дохід від онлайн-продажу NFT буде передано Управлінню верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ) для підтримки біженців.

"Ми об'єднуємо новаторський дух двох століть, увічнюючи перше у світі SMS та продаючи його з аукціону з поважної причини. Ми вірили, що технології можуть змінити світ, якщо служать для зв'язку людей. Передача цього повідомлення майже три десятиліття тому стала вирішальним моментом в історії мобільних технологій. Сьогодні привітання з Різдвом, Ханукою та Курбан-байрам відправляють мільярди людей по всьому світу у вигляді текстів, відео, аудіоповідомлення та смайликів. Без найпершого "Щасливого Різдва", відправленого на мобільний телефон, наш світ сьогодні був би менш пов'язаний", — сказав генеральний директор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Це вперше у світі текстове повідомлення буде продано на аукціоні.

Раніше Фокус писав про те, що фотограф придбав NFT-картинку за $320, а продав за $1,4 млн. За пів року колекція Bored Ape Yacht Club стала дуже популярною, тому люди готові купувати зображення мавпочок, сподіваючись заробити статки.