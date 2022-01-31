Национальный художественный музей анонсировал продажу собственных NFT-токенов

Произведения из коллекции NAMU в NFT-формате можно будет приобрести на торговой площадке STAMPSDAQ с 1 февраля.

Национальный художественный музей Украины совместно с платформой StampsDaq запускают продажу NFT-токенов по мотивам картин известных художников, на данный момент это Всеволод Максимович, Александра Экстер, Александр Мурашко, Петр Рыбка. Произведения из коллекции NAMU в NFT-формате можно будет приобрести на торговой площадке STAMPSDAQ с 1 февраля, сообщает пресс-служба музея.

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Национальный художественный музей стал первым музеем в Украине, который создал NFT-коллекцию.

Эксклюзивное цифровое искусство в NFT-формате будет доступно в 5-и степенях редкости. Цена одного NFT-токена будет колебаться от 25 до 1 тысяч долларов США на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса.

"Дизайнеры более трех месяцев работали над тем, чтобы придать каждому из уровней редкости неповторимость благодаря анимационным и звуковым элементам", — рассказывают в музее.

Кроме самого произведения искусства, в зависимости от степени редкости, с марта этого года каждый покупатель сможет дополнительно получить билеты в музей, экскурсию по постоянной экспозиции, тематическую экскурсию по периоду искусства в соответствии с приобретенным NFT-токеном.

"Сотрудничество нашей компании с Национальным художественным музеем Украины является только первым шагом в реализации масштабного проекта трансформации художественного наследия Украины в цифровой формат NFT. В течение следующих нескольких лет сотни музейных произведений Украины станут доступны в NFT формате и предложены коллекционерам со всего мира на торговой площадке STAMPSDAQ", — отметил Андрей Шаповалов, CEO стартапа STAMPSDAQ.

Для того чтобы получить полный доступ к платформе STAMPSDAQ, новым пользователям нужно авторизоваться на сайте с помощью собственного криптокошелька (CoinBase, MetaMask, WalletConnect, Fortmatic).

В Национальном художественном музее обещают, что NFT-коллекция будет пополняться новыми NFT-артами каждые две недели. Со второй половины февраля собираются выпустить серию NFT-арта по мотивам произведений Николая Пимоненко.

STAMPSDAQ – это украинско-эстонский стартап, сосредоточенный на создании блокчейн-рынка для криптофилателии и крипто-искусства.

NFT – это цифровой сертификат, построенный на экосистеме блокчейна, подтверждающий право его владельца на владение оригиналом определенного произведения искусства, объекта культуры или другого нематериального объекта.

Напомним, британские ученые выяснили, что большинство проданных NFT стоили не дороже 15 долларов. Однако файлы из категорий "Искусство", "Метавселенная" и "Коллекционное" в большинстве случаев продаются дороже других.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган подарил Илону Маску NFT за отправку спутника. Уникальный токен привязали к картинам турецких детей, где они изобразили свои мечты.