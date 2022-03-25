Певица Мадонна заплатила за NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club $570 тыс.

Поп-исполнительница поделилась новостью о том, что теперь у нее есть "собственная обезьянка", которая защищает от сглаза.

Знаменитая поп-дива Мадонна недавно похвастала в Instagram предметом диджитал-искусства, который обошелся ей в $556 тыс. Певица стала обладательницей NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club.

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Мадонна опубликовала рисунок, на котором изображена обезьяна к кепке и футболке, шею и руки которой украшают изображения глаз, и подписала картинку так:

"Наконец-то я вошла в Метавселенную… Моя собственная обезьяна! Как мне ее назвать? Спасибо, moonpay. Нам всем нужна защита от сглаза".

Упомянутая moonpay — это специальный сервис, принадлежащий одноименному провайдеру. С его помощью и была осуществлена сделка купли-продажи.

Ранее платформа OpenSea сообщала, что посредством moonpay был куплен токен #4988 из коллекции Bored Ape Yacht Club. Тогда ходили слухи, что покупателем была Мадонна. Теперь же они подтвердились.

Издание forklog.com сообщает, что за токен заплатили 180 Ethereum (по сегодняшнему курсу — это $572 тыс.).

Ранее мы сообщали о том, что на продажу выставлена NFT-коллекция изображений президента Зеленского. Создатели коллекции пообещали, что все вырученные средства направят в помощь украинским военным.

Также информировали о том, что Bored Ape Yacht Club анонсировал раздачу собственных альткоинов. Также криптовалюту от "скучающих обезьян" можно купить на Binance и Coinbase.

Известно, что держатель редкого NFT-токена продал его за 1 цент вместо $1 млн по ошибке. Мужчина просит вернуть ему токен, который был моментально куплен с помощью бота.