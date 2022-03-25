Співачка Мадонна заплатила за NFT із колекції Bored Ape Yacht Club $570 тис.

Попвиконавиця поділилася новиною про те, що тепер має "власну мавпочку", яка захищає від пристріту.

Знаменита попдіва Мадонна нещодавно похвалилася в Instagram предметом діджитал-мистецтва, який коштував їй $556 тис. Співачка стала володаркою NFT з колекції Bored Ape Yacht Club.

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Мадонна опублікувала малюнок, на якому зображена мавпа до кепки та футболки, шию та руки якої прикрашають зображення очей, і підписала картинку так:

"Нарешті я увійшла в метавсесвіт... Моя власна мавпа! Як мені її назвати? Дякую, moonpay. Нам усім потрібний захист від пристріту".

Згаданий moonpay — це спеціальний сервіс, що належить однойменному провайдеру. З його допомогою й було здійснено угоду купівлі-продажу.

Раніше платформа OpenSea повідомляла, що за допомогою moonpay був куплений токен #4988 із колекції Bored Ape Yacht Club. Тоді ходили чутки, що покупцем була Мадонна. Тепер вони підтвердилися.

Видання forklog.com повідомляє, що за токен заплатили 180 Ethereum (за сьогоднішнім курсом — це $572 тис.).

Раніше ми повідомляли, що на продаж виставлена NFT-колекція зображень президента Зеленського. Творці колекції пообіцяли, що всі отримані кошти спрямують на допомогу українським військовим.

Також інформували про те, що Bored Ape Yacht Club анонсував роздачу своїх альткоїнів. Також криптовалюту від "нудних мавп" можна купити на Binance і Coinbase.

Відомо, що власник рідкісного NFT-токену продав його за 1 цент замість $1 млн помилково. Чоловік просить повернути йому токен, який був моментально куплений за допомогою робота.