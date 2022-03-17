NFT-проєкт Bored Ape Yacht Club безплатно роздає власну криптовалюту: як отримати

Надіслати заявку можна протягом 90 днів, токен вже вирішили підтримати великі біржі Binance і Coinbase.

Автор NFT-колекції Bored Ape Yacht Club компанія Yuga Labs безплатно роздає нову криптовалюту ApeCoin (APE). Подробиці розробники повідомили на сторінці токена у Twitter.

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18 березня 150 мільйонів токенів APE безплатно роздадуть власникам NFT із колекції Bored Ape Yacht Club, а також похідних активів Mutant Ape Yacht Club (MAYC) та Bored Ape Kennel Club (BAKC). Охочі можуть подати заявку протягом 90 днів.

Усього вирішили випустити 1 млрд монет ApeCoin, їх кількість залишатиметься незмінною. 62% отримає фонд платформи, включаючи казначейство та засоби для роздачі (15%); 16% — Yuga Labs та її благодійна організація; 14% — учасники запуску проєкту BAYC, 8% — засновники Yuga Labs. 10 млн токенів пообіцяли відправити до фондів дослідниці приматів Джейн Гудолл.

Криптовалюта з'явиться на популярних біржах, її вже погодилися підтримати великі платформи Binance та Coinbase, остання вже оцінила токен майже $7. Автори пропонують використовувати її для "створення децентралізованої спільноти в авангард Web 3.0", зокрема, для геймінгу та комерційних угод. Крім того, її вирішили зробити основним активом для екосистеми BAYC та майбутніх проєктів компанії Yuga Labs.

Керувати криптовалютою децентралізованої організації ApeCoin DAO, до якої можуть приєднуватися власники ApeCoin, для легалізації спільноти створено фонд Ape Foundation, який виступить юридично особою і зможе "підписувати чеки". Контролювати роботу організації буде рада, а членів вирішили переобирати раз на пів року. Першими до складу ввійшли:

співзасновник Reddit Алекс Оганян;

глава венчурного підрозділу FTX Емі Ву;

директор Sound Ventures Маарія Баджва;

співзасновник та голова Animoca Brands Ят Сіу;

президент Horizen Labs Дін Стейнбек.

Як говорять дані торгового майданчика OpenSea, за останні 24 години обсяг торгів токенами BAYC зріс на 661%, MAYC — 465%, BAKC — 639%.

Раніше писали, що власник NFT-токена з колекції Etherock помилково продав його за 1 цент замість $1 млн. За словами користувача, він хотів виставити зображення на продаж за 444 ETH, але у відповідній графі вказав суму у Wei — крихітну частинку Ethereum, а бот відразу підтвердив покупку.