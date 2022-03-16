Власник рідкісного NFT-токена помилково продав його за 1 цент замість $1 млн

При виставлянні на продаж колекціонер замість ETH вказав Wei — крихітну частинку популярної криптовалюти, і робот моментально купив токен.

Користувач помилково продав NFT-токен вартістю $1 млн лише за 1 цент. Про це стало відомо виданню Vice.

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Уже близько року в інтернеті є модними колекції унікальних незамінних токенів (NFT), такі Bored Ape Yacht Club і CryptoPunks. Трохи менш популярною є колекція Etherock у блокчейні Ethereum, що складається зі 100 мультяшних каменів. Власник одного з них із ніком Dino Dealer минулого тижня розповів про фатальну угоду на Twitter.

За словами користувача, він вирішив виставити на продаж токен Etherrock #44 за 444 Ethereum, що на той момент прирівнювалося приблизно до $1 млн, однак у графі ціна помилково вказав 444 Wei — це найменша частка криптовалюти ETH. Одна монета Ethereum дорівнює 1 000 000 000 000 000 000 Wei. Фактично, 444 Wei коштують навіть менше за цент, тобто Dino Dealer продав свій віртуальний камінь за безцінь.

"Бот вихопив його в тому ж блоці та намагається продати за 234 ETH. В один клік весь мій власний капітал у розмірі близько 1 мільйона доларів зник. Чи є надія? Чи можуть "снайпери" виявити милосердя?" — поскаржився Dino Dealer.

Згідно з моніторинговим сервісом EtherRock у Twitter, поточний власник дійсно виставив токен на продаж за 234 ETH (приблизно $600 тис.). Поки що рекордна вартість одного токена з цієї колекції склала 900 ETH або $3,5 млн, угоду перевірили в жовтні 2021 року.

Dino Dealer також просив про повернення свого "каменя" на платформі Etherscan. Однак у коментарях на нього одразу ж накинулась велика кількість шахраїв, які запропонували зв'язатися з ними для обговорення угоди в WhatsApp або електронною поштою.

"Чи можете ви повернути камінь в Ethereum? Я зробив величезну помилку. Ваш бот схопив його в тому ж блоці, що і моя транзакція, так що в мене не було жодного шансу. Сподіваюся, ви зможете виявити милосердя, будь ласка", — написав Dino Dealer.

Раніше писали, що колекцію Etherrock зробили з безкоштовного кліпарту з каменем у вигляді жарту у 2017 році. За однією з версій, токени цієї колекції є одними з перших NFT у світі. У 2021 році вона набула популярності після публікації криптооглядача Гаррі Вайнерчука, незабаром один із камінчиків продали за 96 ETH, що на той момент було еквівалентно приблизно $303 тисячам. Автор уже продав усі 100 зображень, а користувачі мережі продовжують торгівлю між собою.