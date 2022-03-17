NFT-проект Bored Ape Yacht Club бесплатно раздает собственную криптовалюту: как получить

Отправить заявку можно в течение 90-та дней, токен уже решили поддержать крупные биржи Binance и Coinbase.

Создатель NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club компания Yuga Labs бесплатно раздает новую криптовалюту ApeCoin (APE). Подробности разработчики сообщили на странице токена в Twitter.

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18 марта 150 миллионов токенов APE бесплатно раздадут обладателям NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club, а также производных активов Mutant Ape Yacht Club (MAYC) и Bored Ape Kennel Club (BAKC). Желающие могут подать заявку в течение 90-та дней.

Всего решили выпустить 1 млрд монет ApeCoin, их количество будет оставаться неизменным. 62% получит фонд платформы, включая казначейство и средства для раздачи (15%); 16% — Yuga Labs и ее благотворительная организация; 14% — участники запуска проекта BAYC, 8% — основатели Yuga Labs. 10 млн токенов пообещали отправить в фонды исследователя приматов Джейн Гудолл.

Криптовалюта появится на популярных биржах, ее уже согласились поддержать крупные платформы Binance и Coinbase, последняя уже оценила токен почти в $7. Создатели предлагают использовать ее для "создания децентрализованного сообщества в авангард Web 3.0", в частности, для гейминга и коммерческих сделок. Кроме того, ее решили сделать основным активом для экосистемы BAYC и будущих проектов компании Yuga Labs.

Управлять криптовалютой предстоит децентрализованной организации ApeCoin DAO, к которой могут присоединяться обладатели ApeCoin, для легализации сообщества создан фонд Ape Foundation, который выступит юридически лицом и сможет "подписывать чеки". Контролировать работу организации будет совет, а членов решили переизбирать раз в полгода. Первыми в состав вошли:

соучредитель Reddit Алекс Оганян;

глава венчурного подразделения FTX Эми Ву;

директор Sound Ventures Маария Баджва;

соучредитель и председатель Animoca Brands Ят Сиу;

президент Horizen Labs Дин Стейнбек.

Как свидетельствуют данные торговой площадки OpenSea, за последние 24 часа объем торгов токенами BAYC вырос на 661%, MAYC — 465%, BAKC — 639%.

Ранее писали, что владелец NFT-токена из коллекции Etherock по ошибке продал его за 1 цент вместо $1 млн. По словам пользователя, он хотел выставить изображение на продажу за 444 ETH, но в соответствующей графе указал сумму в Wei — крохотную частицу Ethereum, а бот тут же подтвердил покупку.