Джастін Бібер втратив понад $1,24 млн, вклавши гроші в NFT із мавпою

Крім Bored Ape Yacht Club (BAYC), вартість інших NFT-колекцій, таких як MoonBirds, Azuki і Doodles, також втрачає у вартості.

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Піддавшись на ажіотаж навколо невзаємозамінних токенів (NFT) у 2022 році та зростання їхньої вартості, канадський виконавець Джастін Бібер витратив у січні минулого року 1,3 мільйона доларів, купивши цифровий витвір мистецтва — зображення нудьгуючої мавпи і приєднавшись до розрекламованого NFT-клубу Bored Ape Yacht Club (BAYC). Сьогодні актив різко знецінився і коштує всього 59 090 доларів, повідомляє Сгуртогапк.

Складно не погодитися, що участь знаменитостей чимало підігріла інтерес до NFT, через що багато хто впевненіше розлучався зі своїми грошима. Це було сприйнято як наступна еволюція у світі цифрових активів, а також новий простір для абсолютно нового співіснування цього сектора і світу мистецтва.

Купівля Бібером Bored Ape NFT ще більше стимулювала популярність цієї сфери. Однак навіть у той час такі інвестиції були особливо високими, і багато хто задавався питанням, чому він витратив так багато на продукт.

Вартість NFT з мавпою впала з 1,3 млн доларів до 59 тисяч Фото: Instagram @justinbieber

Протягом тривалого часу його покупка неухильно знижувалася в ціні, і вже в листопаді її ціна впала до 74 382 доларів, а цього року вона продовжила знижуватися.

Bored Ape NFT, який купив Бібер, мав ранг рідкості 9810 і не був особливо рідкісним. Нудьгуюча мавпочка розташована на синьому тлі New Punk Blue, а таке буває у 12% картинок. Інші характеристики — чорна футболка (3%), сумні очі (6%), темно-коричневе хутро (14%) і неголеність (16%). Загалом у BAYC було 10 тисяч унікальних зображень, які розлетілися, як гарячі пиріжки. До речі, Bored Ape Yacht Club вважалася найдорожчою колекцією NFT в історії.

Це придбання збігається з аналогічними історіями, пов'язаними з повальним захопленням NFT минулого року. Ба більше, ринок NFT продовжує падати з моменту піку своєї популярності. Інші відомі NFT-колекції, наприклад MoonBirds, Azuki і Doodles, також втрачають у вартості.

Бібер — не єдиний, хто витратив величезні гроші на NFT. Раніше Фокус писав, що співачка Мадонна віддала $556 тисяч за NFT з колекції Bored Ape Yacht Club.

Ми також писали, що американська інтернет-медіа та розважальна компанія Buzzfeed розкрила особистість двох із чотирьох засновників популярної колекції NFT від Bored Ape Yacht Club (BAYC) — Гордона Гонера і Гаргамеля. У реальному житті ними виявилися 32-річний письменник Грег Солано і 35-річний Вайлі Ароноу з Флориди.