Хейли Бибер украсила свой образ бриллиантами на сумму более 360 тысяч долларов (фото)

Знаменитость в роскошном образе появилось на белой вечеринке Майкла Рубина.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала внушительные бриллиантовые украшения Tiffany & Co, когда она посетила звездную вечеринку спортивного магната Майкла Рубина в честь Дня независимости США в Хэмптоне. Об этом пишет PageSix.

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Супруга Джастина Бибера поделилась в своем Instagram-аккаунте несколькими снимками своего образа. Хейли надела облегающее белое платье с вырезом от Maygel Coronel с рюшами спереди и высоким разрезом (510 долларов).

Но настоящей изюминкой ансамбля модели стали ослепительные бриллиантовые украшения. Основательница косметического бренда Rhode Beauty надела множество многослойных ожерелий, включая Victoria Vine от Tiffany (139 000 долларов), Victoria Alternating Graduated (99 000 долларов) и Victoria Graduated Line (72 000 долларов).

Звезда подиумов завершила свой блестящий образ серьгами-подвесками с бриллиантами за 56 500 долларов от роскошного лейбла. Наряду с драгоценными камнями Бибер дополнила наряд белой сумочкой Prada (3700 долларов) и туфлями на каблуках Gianvito Rossi (676 долларов) с прозрачным ремешком спереди.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Среди других знаменитостей на ежегодном празднике были Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джей Ло и Бен Аффлек, муж Бейонсе Джей-Зи, бывшая звезда НФЛ Том Брэди и модель Эмили Ратаковски.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер отправились на свидание в стильных образах.

Также Фокус писал о других гостях вечеринки Майкла Рубина.