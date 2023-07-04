Джей Ло, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер посетили "белую" вечеринку миллиардера

В престижном пригороде Хэмптон спортивный магнат Майкл Рубин отпраздновал День независимости роскошным приемом, на который собрались все селебрити.

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Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и его дочь Вайолет присоединились к толпе звезд на самой жаркой вечеринке в Хэмптоне, организованной мегабогатым магнатом спортивного мерчендайзинга Майклом Рубином в честь Дня независимости. Среди других участников мероприятия были Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер, Джей Зи, Том Брэди и Эмили Ратаковски. Об этом пишет Pagesix.

Рубин, который является генеральным директором Fanatics, ведущего в мире поставщика лицензированных спортивных товаров, был изображен наслаждающимся своей вечеринкой в ​​​​видео, которым поделилась его подруга-модель Камилла Фишел.

Майкл Рубин

И на его шикарную эксклюзивную вечеринку съехались его знаменитые друзья со всей округи. Дресс-код был простым: белый цвет.

Главными звездами приема стали 53-летняя Дженнифер Лопес со своим мужем, 50-летним Беном Аффлеком и его 17-летней дочкой Вайолет. Джей Ло выбрала очаровательное белое платье с вырезом на животе и дополнила образ белым клатчем Valentino. Вайолет выбрала схожий наряд. А Аффлек щеголял в кремовом блейзере, надетом поверх белой футболки, белых штанах и кроссовках Nike. К слову, Вайолет – старшая дочь Бена и его бывшей жены Дженнифер Гарнер. У пары есть также 13-летняя дочь Серафина и 10-летний сын Сэмюэл.

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32-летняя Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в прозрачном белом платье.

А Хейли Бибер выбрала белое платье с рюшами и глубоким вырезом на груди.

Ким Кардашьян присутствовала на вечеринке со своей младшей сестрой Кендалл Дженнер. Ким выбрала белую облегающую юбку и соответствующий укороченный топ с короткими рукавами и дополнила образ цепочкой вокруг талии.

Также на вечеринке были модели Винни Харлоу и Дикси Д'Амелио. А муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, явился на мероприятие без жены, но с несколькими друзьями. Вечер Рубена посетили также певица Келли Роуленд и мать Бейонсе, Тина Ноулз. Все в белом, как и было, судя по всему, написано в приглашениях.

Подруга Рубина - Камилла Фишел

Ежегодный эксклюзивный вечер Рубина в честь Дня независимости стал одной из самых известных летних вечеринок в Хэмптоне. В этом году на его приеме выступали Ашер и Ne-Yo, а завершился вечер грандиозным фейерверком.

Кто такой Майкл Рубин

Рубин начал свой миллиардный бизнес с продажи семян, которые распространял среди соседей. В 10 лет он организовал компанию в которой работали пять соседских мальчишек – они убирали снег с соседских лужаек.

В 12 лет в родительском гараже он устроил мастерскую по настройке лыж. В 14 лет Рубин убедил отца подписать вместе с ним договор об аренде, чтобы открыть лыжный магазин Mike’s Ski Shop в ближайшем торговом центре. В магазин Майкл вложил собственные 2500 долларов, полученные в качестве подарка на Бар-мицву. В десятом классе Рубин открыл второй магазин.

Рубин был на грани банкротства, но ему помог отец (долг он потом выплатил) и юноша начал скупать излишки спортивного инвентаря по всей стране, продавая их через собственную сеть из трех лыжных магазинов, которые у него были еще до окончания школы. Он отучился один семестр в Университете Вилланова, но потом окончательно бросил учебу, чтобы заняться своим бизнесом.

В 1995 году он купил 40% акций Ryka, производителя спортивной женской обуви. Рубин, которому тогда было всего 23 года, стал генеральным директором компании с продажами в 50 миллионов долларов. В 1997 году он объединил свой бизнес с Ryka и создал компанию Global Sports, которая в следующем году удвоила выручку до 130 миллионов. После Рубен стал одним из пионеров продаж через Интернет.

Он также является основателем GSI Commerce, которую он продал eBay в 2011 году за 150 миллионов долларов.

В 2023 году Forbes оценил его состояние в 11,4 миллиарда долларов.

Рубин был включен в список "Forbes 400: самые богатые люди Америки", "Forbes: список миллиардеров мира" и индекс миллиардеров Bloomberg.

Напомним, ранее 17-летнюю Вайолет видели вместе с матерью на шопинге. Девушка даже в какой-то момент спрятала Дженнифер Гарнер у себя за спиной от объективов папарацци.