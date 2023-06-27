Дочь Бена Аффлека спрятала Дженнифер Гарнер от папарацци у себя за спиной

Папарацци буквально преследовали мать и дочь.

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51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер прошлась по магазинам в Лос-Анджелесе со своей 17-летей дочерью Вайолет, отцом которой является Бен Аффлек. Они зашли в магазин очков в Pacific Palisades, где их заметили папарацци.

Дженнифер выглядела очень молодежно в черной толстовке и коротких облегающих велосипедных шортах. Образ завершали солнцезащитные очки и голубые кроссовки.

Вайолет выбрала длинное белое платье без рукавов в красный горошек, доходившее до икр. На ней были очки в прозрачной оправе, ярко-желтый браслет на правом запястье, а на ногах – серые кроссовки, похожие на те, что носила ее мать.

Когда Гарнер заметила фотографов, она в шутку спряталась за спину дочери, которая уже выше ее.

С 2005 по 2018 годы Дженнифер Гарнер была в браке с Беном Аффлеком. У них родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. До этого звезда экрана была замужем за Скоттом Фоли (2000-2004). Актриса из Хьюстона впервые прославилась своей главной ролью в сериале "Шпионка", где Дженнифер сыграла двойного агента, работающего на ЦРУ и преступную организацию. Однако многие поклонники до сих пор узнают ее по роли в комедии "Из 13 в 30".

"Это "О, это мой утешительный фильм" или, не дай Бог, "Любимый фильм моей мамы", — шутила она.

Недавно Дженнифер снялась в сериале Apple "Последнее, что он мне сказал", который дебютировал на стриминговом сервисе в апреле.

Ранее Фокус писал, что в конце мая Гарнер заметили на прогулке с дочерью Дженнифер Лопес, нынешей жены Бена Аффлека.