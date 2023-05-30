Дженнифер Гарнер взяла дочку Джей Ло на прогулку (фото)

Между сводными сестрами, похоже, хорошие отношения.

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51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, которая недавно заявила, что не позволит своим детям иметь учетные записи в социальных сетях, провела часть своих выходных в День памяти в Диснейленде. Ей компанию составила ее дочь Серафина и дочь Джей Ло Эмме. Об этом пишет PageSix.

Трио было замечено во время нескольких поездок на аттракционах, и в какой-то момент Гарнер даже остановилась, чтобы сфотографировать детей вместе.

Знаменитая актриса надела на прогулку синий свитшот с длинными рукавами и желтым смайликом спереди, джинсы и кроссовки. Образ Дженнифер дополнила черной сумкой и джинсовой кепкой.

С 2005 по 2018 годы Дженнифер Гарнер была в браке с Аффлеком. У них родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. До этого звезда экрана была замужем за Скоттом Фоли (2000-2004).

Тем временем Бен Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес. Они часто проводят время с детьми от предыдущих браков и нашли общий язык с бывшей женой Бена Аффлека.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло отправились на прогулку с их детьми.

Также Фокус подробнее писал о новых романтических отношениях Дженнифер Гарнер.