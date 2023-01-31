Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с Беном Аффлеком и тремя детьми (фото)

Большая семья провела вместе время.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и ее муж, 50-летний актер Бен Аффлек вместе отправились на прогулку. Звездная пара попала в объективы папарацци во время совместного променада в Санта-Монике. К Джей Ло и Бену присоединились дочь и сын певицы, а также младший сын актера. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода на прогулку с семьей Дженнифер выбрала стильную шубу голубого цвета из искусственного меха поверх белого топа, а также джинсы-палаццо. Свой образ знаменитость дополнила маленькой сумочкой нежно-голубого цвета и очками.

Отметим, как рассказывают инсайдеры, отношения между детьми в семье сложились отлично. Сын и дочь хорошо приняли отчима, так же, как и трое детей Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер подружились с Джей Ло.

Семья часто появляется вместе на публике. К тому же Аффлек и сам проводит довольно много времени с детьми жены.

Напомним, Дженнифер Лопес рассказала о начале совместной жизни с Беном Аффлеком и их детьми. По словам артистки, 2022 был феноменальным годом для нее и ее семьи.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес призналась, что свадьба с Аффлеком была "импульсивной".