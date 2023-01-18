Знаменитости воспитывают детей от прошлых браков.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес рассказала о начале совместной жизни с Беном Аффлеком и их детьми. Об этом пишет Daily Mail.

По словам артистки, 2022 был феноменальным годом для нее и ее семьи.

"По моему мнению, мой лучший год с тех пор, как родились мои дети. Мы съехались вместе. Дети съехались жить вместе. Это был действительно эмоциональный переход", — рассказывает жена оскароносного актера Бена Аффлека.

Джей Ло также добавила, что надеется добиться полной идиллии в их семье. Она хочет, чтобы дочери и сын ее возлюбленного от предыдущего брака видели в ней союзницу, и наоборот – чтобы для ее детей Аффлек был союзником.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

53-летняя мама двоих призналась, что переживает переходный возраст своих близнецов Эмми и Макса, однако глобальных проблем с этим не возникало.

"Переход – это процесс, к которому нужно относиться очень осторожно. У них так много чувств. Они подростки. Но пока все идет очень хорошо", – рассказала звездная мама.

Летом 2022 года певица и голливудский актер поженились после практически 20-летнего "перерыва" в романтических отношениях. В начале 2000-х они уже встречались, однако перед свадьбой закончили свою историю.

За этот период они вступали в брак с другими людьми и стали родителями несколько раз. Весной 2021 знаменитости снова начали встречаться, а через год после этого официально скрепили свои отношения.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес примерила нежное розовое платье польского бренда.

Также Фокус писал об идеальном белоснежном брючном костюме, который ранее продемонстрировала Джей Ло.