Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дженнифер Лопес примерила невероятно нежное розовое платье (фото)

Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес стиль, Дженнифер Лопес бен аффлек, Дженнифер Лопес свадьба, Дженнифер Лопес моя пиратская свадьба
Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Для выхода в свет Джей Ло выбрала образ от польского бренда.

Related video

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно нежное розовое платье. Снимками в новом стильном аутфите жена оскароносного Бена Аффлека делится в своем Instagram.

Звезда вышла в свет в рамках премьеры картины "Моя пиратская свадьба", в которой она сыграла одну из главных ролей.

Перед камерами Лопес появилась в нежно-розовом образе от польского бренда Magda Butrym. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза. В частности, на одной из фотографий певица показала себя без макияжа.

На ногах знаменитости были нежно-розовые босоножки на высоком каблуке в тон основного наряда.

"Каждую среду мы одеваем розовый 💕💗 @shotgunweddingmovie @primevideo", — подписала карусель фото Джей Ло.

Дженнифер Лопес

Летом 2022 года Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек узаконили свои отношения и поженились после практически 20-летнего "перерыва".

Напомним, Дженнифер Лопес обнажилась в рекламном кампейне своего бренда уходовой косметики.

Также Фокус писал о свежих фото со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, ранее не опубликованных.