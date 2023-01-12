Дженнифер Лопес примерила невероятно нежное розовое платье (фото)

Для выхода в свет Джей Ло выбрала образ от польского бренда.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно нежное розовое платье. Снимками в новом стильном аутфите жена оскароносного Бена Аффлека делится в своем Instagram.

Звезда вышла в свет в рамках премьеры картины "Моя пиратская свадьба", в которой она сыграла одну из главных ролей.

Перед камерами Лопес появилась в нежно-розовом образе от польского бренда Magda Butrym. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза. В частности, на одной из фотографий певица показала себя без макияжа.

На ногах знаменитости были нежно-розовые босоножки на высоком каблуке в тон основного наряда.

"Каждую среду мы одеваем розовый 💕💗 @shotgunweddingmovie @primevideo", — подписала карусель фото Джей Ло.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Летом 2022 года Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек узаконили свои отношения и поженились после практически 20-летнего "перерыва".

Напомним, Дженнифер Лопес обнажилась в рекламном кампейне своего бренда уходовой косметики.

Также Фокус писал о свежих фото со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, ранее не опубликованных.