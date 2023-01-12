Дженніфер Лопес приміряла неймовірно ніжну рожеву сукню (фото)

Для виходу у світ Джей Ло обрала образ від польського бренду.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала неймовірно ніжну рожеву сукню. Знімками в новому стильному аутфіті дружина оскароносного Бена Аффлека ділиться у своєму Instagram.

Зірка вийшла у світ у рамках прем'єри картини "Моє піратське весілля", у якому вона зіграла одну з головних ролей.

Перед камерами Лопес покрасувалася в тендітному ніжно-рожевому образі від польського бренду Magda Butrym. Її волосся було зібране в охайний пучок, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі. Зокрема на одній зі світлин співачка показала себе без макіяжу.

На ногах знаменитості були ніжно-рожеві босоніжки на високих підборах у тон основного наряду.

"Щосереди ми одягаємо рожевий 💕💗 @shotgunweddingmovie @primevideo", — підписала карусель фото Джей Ло.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Влітку 2022 Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек узаконили свої стосунки та одружилися після практично 20-річної "перерви".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес оголилася у рекламному кампейні свого бренду доглядової косметики.

Також Фокус писав про свіжі фото з весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, які раніше не були опубліковані.