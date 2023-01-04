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Стиль життя

Дженніфер Лопес показала нові фото своєї весільної сукні

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Фото: Jennifer Lopez/Facebook | Дженніфер Лопес

Також знаменитість поділилася знімками залаштунків церемонії одруження з Беном Аффлеком влітку 2022.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася оглядом "одного з найкращих років" у переддень Нового 2023 року в Instagram, а серед фотографій і відео, які ніколи раніше не бачили її фанати, були знімки сукні Ralph Lauren з весілля знаменитості.

У відео, яке було позначено місяцями, нова місіс Аффлек додала кілька фотографій у повний зріст своєї приголомшливої сукні з капюшоном для весілля в Джорджії влітку 2022.

Сукня у стилі русалки, яка була третім нестандартним образом, який вона одягала на пишній церемонії, мала прозору накладку з органзи, яка накидалася на її волосся, як капюшон, і відвертий виріз у замкову щілину, прикрашений кристалами Swarovski.

На нових фотографіях закохані стояли перед автомобілем. Джей Ло, тримаючи весільний білий клатч, демонструвала сукню у повній красі, а Бен Аффлек виглядав шикарно в білому смокінгу.

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27-каратні діамантові сережки коханої оскароносного актора вартістю 2 мільйони доларів від Samer Halimeh також було видно під капюшоном на фото.

Окрім цього, знаменитість показала кілька закулісних моментів під час примірок весільної сукні, включно з переглядом ескізів у травні 2022.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялася оголеною для рекламного кампейну свого бренду косметики.

Також Фокус писав про ностальгічну річ, яка завжди нагадуватиме Джей Ло про її важке дитинство.